В Минске японских дипломатов не пустили на суд над японцем 2 11.01.2025, 17:26

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Гражданина Японии обвиняют в «шпионаже».

Первое судебное заседание над японцем Наканиси Масатоси, арестованным в Беларуси в июле прошлого года по подозрению в «шпионаже», прошло за закрытыми дверями в суде Минска 10 января. Об этом сообщили в посольстве Японии в Беларуси, пишет «Зеркало» со ссылкой на Kyodo.

Посольство Японии обратилось к белорусским властям с просьбой разрешить сотрудникам наблюдать за судебным процессом, но эта просьба была отклонена. Диппредставительство заявило, что «продолжит принимать соответствующие меры для защиты японских граждан».

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