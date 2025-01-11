В Минске японских дипломатов не пустили на суд над японцем

В Минске японских дипломатов не пустили на суд над японцем2
- 11.01.2025, 17:26
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Гражданина Японии обвиняют в «шпионаже».
Первое судебное заседание над японцем Наканиси Масатоси, арестованным в Беларуси в июле прошлого года по подозрению в «шпионаже», прошло за закрытыми дверями в суде Минска 10 января. Об этом сообщили в посольстве Японии в Беларуси, пишет «Зеркало» со ссылкой на Kyodo.
Посольство Японии обратилось к белорусским властям с просьбой разрешить сотрудникам наблюдать за судебным процессом, но эта просьба была отклонена. Диппредставительство заявило, что «продолжит принимать соответствующие меры для защиты японских граждан».