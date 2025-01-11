Звонок другу 2 11.01.2025, 17:32

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Как на самом деле «дружат» диктаторы.

О нравах верхушки РФ рассказал Камаль Сакр - бывший глава пресс-службы Асада. Из этого рассказа можно сделать вывод о том, как диктаторы дружат, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Оказывается, незадолго до падения своей власти Асад пытался связаться с Путиным по телефону, чтобы запросить разрешение использовать базу Хмеймим для переброски военной помощи Ирана.

Звонит 4 декабря – ноль внимания. 5 декабря – то же самое. Тогда Асад стал звонить спецпредставителю Путина по Сирии Лаврентьеву, просить его о контакте. На что ему было сказано, что Путин позвонить не может, потому что находится в Беларуси. «Гуляй, Вася». Через пару дней режим пал.

Обратите внимание, что в данном случае о повадках Путина рассказывает не «Запад», а тот самый «Восток» и «Юг», куда круто «повернули» Путин-Лавров: бывший пресс-секретарь Асада дал интервью подкасту «Мазидж» телеканала «Аль-Арабия».

Между прочим, мы думаем, что Путин предоставил убежище Асаду не просто из человеколюбия. Представьте, что Асад был бы задержан и начал рассказывать обо всех делах, которые творились в Сирии после того, как Путин втянул туда Россию в 2015 году. Именно по этой причине ценный экземпляр «Асад» лучше хранить в российском сейфе в молчащем состоянии. Кстати, были слухи, что Асада пытались отравить в Москве. Это, наверное, опять клевещут. «Он слишком много знал».

Вспомните в дополнение, как Лукашенко заложил Путина Зеленскому, спихнул на него всю ответственность за своё участие в 24 февраля. Вот она – дружба диктаторов.

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