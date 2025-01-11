«Меньше $4800 я не получаю» 1 11.01.2025, 17:53

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Белоруска честно рассказала о работе неонатологом в Польше.

До 2022 года Елена (имя изменено) работала врачом-неонатологом в Беларуси. А потом переехала в Польшу, где нашла работу по той же специальности. MOST поговорил с ней об условиях работы и зарплате польских врачей, отношении к роженицам и об особенностях акушерства.

В Беларуси работа Елены заключалась в осмотре новорождённых, назначении и проведении вакцинации, а также послеродовой поддержке матерей.

В Польшу она переехала в 2022 году, чтобы работать в одной из больниц. Тогда ещё действовала ковидная программа, поэтому врачи из Беларуси могли устроиться по упрощённой системе и работать без нострификации диплома.

— Первые пару месяцев я ходила за врачами и смотрела, какая у них специфика работы. И хоть акушерство и неонатология работает по стандартам ВОЗ, в каждом стационаре даже в пределах одной страны есть свои нюансы, — рассказывает Елена.

Одна из главных особенностей акушерства в Польше — наименьшее вмешательство в физиологический процесс родов, делится наблюдениями медик.

— Всё идёт максимально естественно. Здесь никто из акушеров не давит на живот женщине во время родов, чтобы быстрее вытолкать плод. Преобладает тактика минимального дотрагивания — никаких лишних процедур. Иначе это может повлечь жалобу и даже судебное разбирательство. Пациенты чётко знают свои права и весь физиологический процесс — как всё должно происходить. Поступая в стационар, они дают согласие на случай экстренного кесарева сечения или на введение каких-либо препаратов, например.

Можно получить справку у психотерапевта для показания к кесареву сечению

Елена рассказывает, что польские акушеры очень бережно и терпеливо относятся к родам. Даже если неонатолог, отслеживающий состояние плода в родах, рекомендует отправлять женщину на операцию кесарева сечения, ей дают шанс «родить самой». Если это всё же становится невозможным, в течении нескольких минут разворачивается операционная и женщине проводят кесарево сечение.

Тем не менее основания для кесарева сечения достаточно широки.

— В Беларуси для проведения подобной операции нужны основательные показания. Здесь же можно получить справку у психотерапевта, что у вас токофобия (боязнь родов. — Прим.) — это и будет направлением на кесарево. Хотя в этом году Минздрав Польши занялся этой проблемой.

После родов пуповину между матерью и плодом пересекают только тогда, когда она полностью перестала пульсировать. А ребёнка сразу прикладывают к груди матери и в течение двух часов медперсонал его «не трогает».

— В Беларуси немного иначе. Младенца сразу же начинают взвешивать, укутывать, проводить обследования и манипуляции. И только потом на пару минут прикладывают к груди.

В больнице главный человек — это доктор

Елена отмечает, что в Польше врачи постоянно учатся.

— Я часто езжу на конференции по разным городам, покупаю обучающие программы. За свои деньги, потому что я этого хочу. Здесь нет врачебных категорий, как в Беларуси: три года отработал — едешь на курсы и получаешь категорию. В Польше отменили это давно и никого это не интересует. Здесь другая система. Каждый доктор должен пройти в год количество учебных часов. После каждой конференции ты получаешь определённое количество балов. За этим следит отдел кадров, и всё это очень приветствуется администрацией.

Отличается и иерархия в трудовом коллективе. По наблюдениям Елены, главный человек в польском учреждении здравоохранения — это доктор, а дирекция второстепенна. Кстати, директору клиники необязательно быть врачом по специальности, но к нему всегда можно обратиться с любым вопросом. Даже если речь идёт о повышении зарплаты.

— В Беларуси было невозможным прийти к главврачу с просьбой о повышении зарплаты — ставка ведь у всех одинаковая. Можно получить премии за ночные дежурства только, например. А здесь любой врач может прийти и сказать: «Повысьте мне зарплату». И ни одна твоя просьба не останется без внимания.

После переезда в Польшу зарплата Елены выросла более чем в 10 раз. Перед отъездом она получала 1000 рублей:

— Это даже не 500 долларов. Здесь меньше 20 тыс. злотых (около 4800 долларов) я не получаю. А если врач на контракте в крупной клинике, его заработок достигает 40 тыс. злотых.

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