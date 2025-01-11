закрыть
11 января 2025, суббота, 18:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Меньше $4800 я не получаю»

1
  • 11.01.2025, 17:53
  • 2,792
«Меньше $4800 я не получаю»

Белоруска честно рассказала о работе неонатологом в Польше.

До 2022 года Елена (имя изменено) работала врачом-неонатологом в Беларуси. А потом переехала в Польшу, где нашла работу по той же специальности. MOST поговорил с ней об условиях работы и зарплате польских врачей, отношении к роженицам и об особенностях акушерства.

В Беларуси работа Елены заключалась в осмотре новорождённых, назначении и проведении вакцинации, а также послеродовой поддержке матерей.

В Польшу она переехала в 2022 году, чтобы работать в одной из больниц. Тогда ещё действовала ковидная программа, поэтому врачи из Беларуси могли устроиться по упрощённой системе и работать без нострификации диплома.

— Первые пару месяцев я ходила за врачами и смотрела, какая у них специфика работы. И хоть акушерство и неонатология работает по стандартам ВОЗ, в каждом стационаре даже в пределах одной страны есть свои нюансы, — рассказывает Елена.

Одна из главных особенностей акушерства в Польше — наименьшее вмешательство в физиологический процесс родов, делится наблюдениями медик.

— Всё идёт максимально естественно. Здесь никто из акушеров не давит на живот женщине во время родов, чтобы быстрее вытолкать плод. Преобладает тактика минимального дотрагивания — никаких лишних процедур. Иначе это может повлечь жалобу и даже судебное разбирательство. Пациенты чётко знают свои права и весь физиологический процесс — как всё должно происходить. Поступая в стационар, они дают согласие на случай экстренного кесарева сечения или на введение каких-либо препаратов, например.

Можно получить справку у психотерапевта для показания к кесареву сечению

Елена рассказывает, что польские акушеры очень бережно и терпеливо относятся к родам. Даже если неонатолог, отслеживающий состояние плода в родах, рекомендует отправлять женщину на операцию кесарева сечения, ей дают шанс «родить самой». Если это всё же становится невозможным, в течении нескольких минут разворачивается операционная и женщине проводят кесарево сечение.

Тем не менее основания для кесарева сечения достаточно широки.

— В Беларуси для проведения подобной операции нужны основательные показания. Здесь же можно получить справку у психотерапевта, что у вас токофобия (боязнь родов. — Прим.) — это и будет направлением на кесарево. Хотя в этом году Минздрав Польши занялся этой проблемой.

После родов пуповину между матерью и плодом пересекают только тогда, когда она полностью перестала пульсировать. А ребёнка сразу прикладывают к груди матери и в течение двух часов медперсонал его «не трогает».

— В Беларуси немного иначе. Младенца сразу же начинают взвешивать, укутывать, проводить обследования и манипуляции. И только потом на пару минут прикладывают к груди.

В больнице главный человек — это доктор

Елена отмечает, что в Польше врачи постоянно учатся.

— Я часто езжу на конференции по разным городам, покупаю обучающие программы. За свои деньги, потому что я этого хочу. Здесь нет врачебных категорий, как в Беларуси: три года отработал — едешь на курсы и получаешь категорию. В Польше отменили это давно и никого это не интересует. Здесь другая система. Каждый доктор должен пройти в год количество учебных часов. После каждой конференции ты получаешь определённое количество балов. За этим следит отдел кадров, и всё это очень приветствуется администрацией.

Отличается и иерархия в трудовом коллективе. По наблюдениям Елены, главный человек в польском учреждении здравоохранения — это доктор, а дирекция второстепенна. Кстати, директору клиники необязательно быть врачом по специальности, но к нему всегда можно обратиться с любым вопросом. Даже если речь идёт о повышении зарплаты.

— В Беларуси было невозможным прийти к главврачу с просьбой о повышении зарплаты — ставка ведь у всех одинаковая. Можно получить премии за ночные дежурства только, например. А здесь любой врач может прийти и сказать: «Повысьте мне зарплату». И ни одна твоя просьба не останется без внимания.

После переезда в Польшу зарплата Елены выросла более чем в 10 раз. Перед отъездом она получала 1000 рублей:

— Это даже не 500 долларов. Здесь меньше 20 тыс. злотых (около 4800 долларов) я не получаю. А если врач на контракте в крупной клинике, его заработок достигает 40 тыс. злотых.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц