«У Лукашенко заметно серьезное нервное истощение»
- 11.01.2025, 18:33
- 2,312
У него есть два особо слабых места.
Американское издание Politico сделало свой прогноз и представило главных «черных лебедей» на 2025 год.
Один из «лебедей» гласит о том, что Лукашенко будет свергнут в этом году.
Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали в комментариях на данный прогноз. Приводим некоторые из них:
«Свержение упыря означает выход Беларуси из сферы влияния Москвы, то есть освобождение Беларуси. Возможно с помощью европейских армий. Сама Москва не может его свергнуть, только заменить. С наступающим праздником, белорусы!»
«Весь белорусский народ ждет скорейшего свержения маньяка Лукашенко».
«У Лукашенко заметно серьезное нервное истощение».
«Примечательно, что белорусский вопрос стоит в одном ряду с мировыми, глобальными проблемами. Это означает, что он имеет большое значение для Европы и ее безопасности. Им занимаются серьезные силы. Для Беларуси это хорошее известие. Лед тронулся».
«Кто такой этот Путин, чтобы уговаривать Иран? В ящик пусть ложится вместе со своими уговорами».
«Очевидно, что фото всех диктаторов висят в рядок на доске. И их вычеркивают по одному. У плешивого червя есть два особо слабых места - потеря авторитета у гэбни от старости и внебрачный сын. В эти места он и получит пику в этом году».