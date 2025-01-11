«У Лукашенко заметно серьезное нервное истощение» 11.01.2025, 18:33

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У него есть два особо слабых места.

Американское издание Politico сделало свой прогноз и представило главных «черных лебедей» на 2025 год.

Один из «лебедей» гласит о том, что Лукашенко будет свергнут в этом году.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали в комментариях на данный прогноз. Приводим некоторые из них:

«Свержение упыря означает выход Беларуси из сферы влияния Москвы, то есть освобождение Беларуси. Возможно с помощью европейских армий. Сама Москва не может его свергнуть, только заменить. С наступающим праздником, белорусы!»

«Весь белорусский народ ждет скорейшего свержения маньяка Лукашенко».

«У Лукашенко заметно серьезное нервное истощение».

«Примечательно, что белорусский вопрос стоит в одном ряду с мировыми, глобальными проблемами. Это означает, что он имеет большое значение для Европы и ее безопасности. Им занимаются серьезные силы. Для Беларуси это хорошее известие. Лед тронулся».

«Кто такой этот Путин, чтобы уговаривать Иран? В ящик пусть ложится вместе со своими уговорами».

«Очевидно, что фото всех диктаторов висят в рядок на доске. И их вычеркивают по одному. У плешивого червя есть два особо слабых места - потеря авторитета у гэбни от старости и внебрачный сын. В эти места он и получит пику в этом году».

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