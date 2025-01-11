«При покупке сможете «поиздеваться» над продавцами» 11.01.2025, 18:46

Эксперт дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в 2025 году.

Чего в 2025 году ожидать на рынке недвижимости Беларуси, в том числе загородной? Небольшой прогноз по этой теме дал эксперт портала Wikidom, пишет «Зеркало».

По мнению специалиста, продавцам жилой недвижимости в этом году станет сложнее. Причина — уменьшение количества покупателей и снижение их платежеспособности.

При этом те, кто намерен обменять свою недвижимость на другую, будет выступать не только продавцом, но и покупателем и сможет поторговаться, чтобы сбить цену.

— Когда вы сами станете покупателями, вы уже сможете «поиздеваться» над другими продавцами, — считает эксперт.

А вот людям, которые хотели купить жилье и рассчитывали получить для этого кредит в банке, станет сложнее осуществить задуманное.

— Кредиты станут дороже и менее доступными. Но если у вас наличка, я поздравляю: вы сможете более уверенно диктовать свои условия продавцам, которые потеряют покупателей с кредитами.

Какой прогноз по загородному жилью?

Что касается загородного рынка, то, по мнению эксперта, ситуация по продажам там будет схожа с той, что и в прошлом году. Однако хороших прогнозов для этого рынка эксперт не видит.

— Возможно, интереснее ситуация с продажей будет с участками, так как их не хватает. Отдельно будет идти элитная загородная недвижимость, особенно под Минском. Но там своя ситуация, и на общую картину рынка это повлияет мало, поэтому получится без серьезных взлетов.

Аналитик убежден, что для тех, кто собирается покупать дом или дачу, будут не самые плохие времена. Хуже станет для того, кто собирался на этом зарабатывать.

— Сейчас вкладывать деньги в загородную недвижимость могут только те, кто в этом рынке понимает и хорошо разбирается в локациях, сегментах. Но если вы не относитесь к такой категории, то в 2025 году я бы этого не делал.

Нет хороших прогнозов и для застройщиков — из-за того, что ранее многие покупатели приобретали у них жилье за кредитные деньги.

— Конкуренция между застройщиками ужесточится. Если у кого-то есть какие-то интересные фишки, концепции — все будет не так уж плохо. Но если это какие-то ровные простые проекты и расчет был на кредиты, то тут нехорошая новость. Таким от банков просто нельзя отходить и договариваться, все для того, чтобы партнерские программы вытягивали продажи.

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