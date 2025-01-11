В Татарстане горит НПЗ «Танеко»
- 11.01.2025, 18:50
Это одно из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
В Татарстане сегодня, 11 января, загорелся российский нефтеперерабатывающий завод «Танеко». Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА, сообщают российские Telegram-каналы.
Как пишет канал Baza, на данный момент по предварительным данным, горит одна из колонн. Также звучит воздушная тревога. По словам очевидцев, сейчас с территории НПЗ эвакуируют сотрудников. Официальной деталей о пожаре пока нет.
В то же время, в Татарстане объявлено опасность атаки беспилотников. Соответствующие уведомления пришли местным жителям от МЧС. Людей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.
«В аэропорту Нижнекамска введен план «Ковер». Предварительно из-за угрозы атаки БпЛА», - добавляет Baza.
Отметим, что в 2022 году НПЗ «Танеко» поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.