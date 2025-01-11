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На минской Комаровке после праздников появились «тайные» овощи

  • 11.01.2025, 19:09
На минской Комаровке после праздников появились «тайные» овощи

Что почем на главном рынке Беларуси.

Праздники подходят к концу. Журналисты Blizko.by посетили минскую Комаровку и узнали стоимость продуктов после новогоднего ажиотажа.

На Комаровке в субботу много людей, к некоторым прилавкам выстраиваются даже значительные очереди. Итак, смотрим цены на ходовые товары.

Сколько стоят овощи и фрукты на Комаровке?

Начнем с овощей. Морковь стоит 2-4 рубля, а вот свекла в среднем — 4, но есть и за 1,5, картофель — 2-3, лук — 3-4, капуста — 1,4-2,5, редька — 2, чеснок — 12-30, перец — 10-17. Помидоры самые дешевые стоят 4,5 рубля за килограмм, в среднем — 10, а вот черри весьма дорогие: 20-35. Огурцов почти нет, стоят они 8,5-10 рублей за килограмм, кабачки — 8,5-10, цветная капуста — 8,5, брокколи — 13,8.

Смотрим цены на зелень: кинза — 5-6 рублей за 100 граммов, салат листовой — 2,5 рубля, салат айсберг — 1,2, рамен — 1,5, шпинат — 3,5-4, лук — 1,5. Сельдерей стоит 6,9 рубля за килограмм.

Шампиньоны — 8-12.

Радуют и цены на фрукты. Ананасы можно купить всего за 3,9 рубля, более дорогие варианты стоят 10-15. Бананы стоят 2,9-5 рублей за килограмм, хурма — 4,9-25, гранаты — 4,9-15, лимоны — 10. Апельсины также упали в цене, самые дешевые стоят всего 2,9 рубля за килограмм, есть и дороже — 5-10. Мандарины продают за 3,9-10 рублей за килограмм, яблоки — 3-5, груши — 8-10, виноград — 5,9-25.

Сало упало в цене

Что касается мясной продукции, то подешевело сало. Оно стоит 25-27 рублей за килограмм, перед Новым годом было по 35.

Смотрим цены на мясо. Свиная шея стоит в среднем по рынку 18-22 рубля за килограмм, филей 16-20, вырезка — 20, разруб — 9-9,5, окорок и крестец — 9-12. Кстати, тоже немного дешевле, чем перед Новым годом.

Также на рынке представлены и другие виды мяса, говядина, телятина, баранина, утки, домашние куры, но они более дорогие.

Цены на яйца и курицы не практически не изменились. Филе можно купить за 12 рублей, бедро — 8-9, голень — 6-7, окорок – 6. Яйцо куриное отдают за 3-4 рубля за десяток.

Хороший выбор молочной продукции и сыров. Молочка стоит так же, как и в сетевых магазинах. Сыры можно найти немного дешевле. Белорусский самый дешевый будет стоить 14-16 рублей за килограмм, подороже — 20-30. Премиальные зарубежные сыры стоят более 100 рублей за килограмм.

Что продают на сезонном рынке?

Здесь осталось очень мало продавцов. Можно купить сушеные грибы, тыкву, квашеные овощи, клюкву, рыбу и сухофрукты с орехами, а также закатки и искусственные цветы. А что по ценам?

Сушеные грибы стоят 20-35 рублей за пакетик в 100 граммов. Тыква стоит 3-4 рубля, клюква — 15.

Квашеные овощи весьма недешевые. К примеру, капусту можно приобрести за 10-15 рублей за килограмм, морковь — за 12-15.

Что касается живой рыбы, то толстолобик стоит 4,4 рубля за килограмм, стерлядь — 28, карась — 4,65, карп — 6,5. Есть и свежемороженая рыба. Цены на нее сильно разнятся.

Сухофрукты и орехи 8-50 рублей за килограмм.

Что-то похожее на арбуз

Нашли и необычный продукт — арбузная редька. Это оригинальный и гибридный овощ, который очень напоминает своей розовой мякотью спелый арбуз. Обычно ее мякоть белая или красноватая, а кожура может быть зеленовато-белой.

Эта редька обладает сладким вкусом и хрустящей текстурой, что делает ее популярной для использования в салатах и закусках. Кроме того, арбузная редька содержит большое количество витаминов и минералов, что делает ее полезным дополнением к рациону. Стоит она 5 рублей за килограмм.

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