Где находится Нижнекамск в Татарстане, где пылает НПЗ: карта
- 11.01.2025, 19:19
Дальнобойность украинских дронов, если их причастность подтвердится, поражает.
В Нижнекамске, что в Татарстане, пылает завод «Танеко». Его сотрудников эвакуируют, работает воздушная тревога.
Где находится один из крупнейших и передовых НПЗ России «Танеко»? Рассказывает «24 Канал».
Стоит отметить, что это один из крупнейших и самых продвинутых НПЗ в России. Он находится более чем в 1100 километрах от Украины.
Такая дальнобойность украинских дронов, если их причастность подтвердится, поражает.