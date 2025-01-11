Где находится Нижнекамск в Татарстане, где пылает НПЗ: карта 11.01.2025, 19:19

Дальнобойность украинских дронов, если их причастность подтвердится, поражает.

В Нижнекамске, что в Татарстане, пылает завод «Танеко». Его сотрудников эвакуируют, работает воздушная тревога.

Где находится один из крупнейших и передовых НПЗ России «Танеко»? Рассказывает «24 Канал».

Стоит отметить, что это один из крупнейших и самых продвинутых НПЗ в России. Он находится более чем в 1100 километрах от Украины.

Такая дальнобойность украинских дронов, если их причастность подтвердится, поражает.

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