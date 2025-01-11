Сирия не пускает корабли РФ в Тартус: что происходит и какое будущее у российских баз 5 11.01.2025, 19:41

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Российские корабли до сих пор находятся в Средиземном море.

Эвакуация российского вооружения и техники из Сирии — под угрозой. Сирийские власти не разрешают российским военным судам пришвартоваться в порту «Тартус», где находится единственная зарубежная военно-морская база России, сообщает FREEДОМ.

По информации командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, речь идет о семи российских военных кораблях. Два из них являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 22 ракет. Зайти в порт они не могут, потому что не получили разрешения от сирийских властей.

«В Средиземном море ситуация очень интересная. Они [российские корабли] до сих пор находятся в море. Не предоставили им разрешение зайти в пункт базирования. По состоянию на сейчас уже не первые сутки они находятся на внешнем рейде и не могут зайти в порт», — рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире марафона «Єдині новини».

Единственным способом эвакуации российских военных и техники из Сирии остается авиабаза «Хмеймим», куда регулярно направляются рейсы Минобороны России. Согласно спутниковым снимкам Maxar, на базе в Тартусе находится значительное количество техники: более 100 грузовиков, а также демонтированные радары противовоздушной обороны. Однако вся эта техника не перемещена к причалам, к ним не пришвартован ни один российский корабль.

«[Российское судно] «Спарта» находится в 5 морских милях (чуть более 9 км, — ред.) к западу от Тартуса без разрешения сирийского правительства, чтобы причалить и забрать российское оборудование с базы в рамках эвакуации», — сообщил OSINT-аналитик Оливер Александер в соцсети X.

В Кремле заявили, что переговоры с властями Сирии о будущем российских военных баз продолжаются. Но при любом их исходе падение режима Асада — критичная потеря для России.

- Мне кажется, что Россия сама понимает, что от того, что их базы останутся в Сирии, даже при условии, что они фактически будут закрыты на территории небольших участков земли, где они находятся, это по сути дела неэффективно. Чтобы как-либо управлять персоналом, необходимо каждый раз обращаться то ли к сирийским службам, то ли к туркам, как сейчас, — сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Если Кремлю не удастся наладить диалог с новой властью в Сирии, то Путин решит усилить свое влияние в Ливии, считают эксперты. В ответ на это, НАТО необходимо усилить влияние в Африке, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

- После падения режима Асада есть основания полагать, что Россия ищет другие выходы, и есть основания полагать, что одним из них может быть Киренаика [Ливия]. Мы очень сосредоточены на нашем восточном фланге, не осознавая, что все фланги этого альянса потенциально уязвимы, особенно южный, — отметила Джорджа Мелони, которую цитирует Reuters.

Чтобы помешать восстановлению группировки «Исламское государство» как главной угрозы после свержения режима Асада и обеспечить безопасность лагерей содержания, в которых находятся десятки тысяч бывших боевиков ИГИЛ и членов их семей, Соединенные Штаты должны сохранить присутствие своих войск в Сирии, считает глава Пентагона Ллойд Остин.

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