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Синоптик: Белорусов ждут перепады температур

  • 11.01.2025, 19:55
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Синоптик: Белорусов ждут перепады температур

Прогноз погоды с 13 по 19 января.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире провластного телеканала ОНТ рассказал о перепадах температур в Беларуси с 13 по 19 января.

На следующей неделе погода будет нестабильной и часто меняться. В это время оттепели будут сменяться заморозками. А еще надо быть готовым к тому, что такая погода сохранится до конца января.

На следующей неделе возможны осадки в различных формах, а еще, порой, будет беспокоить порывистый ветер и гололед. В целом, в середине января температура в Беларуси будет выше нормы на 1-3 градуса. Сильных морозов и на Крещение не будет.

В ночь на понедельник, 13 января, ожидается от -1 до -6, а при прояснениях до -10. Днем прогнозируют от 0 до -3.

Синоптики сообщил, что к середине недели погоду будет определять атлантический циклон, который будет находиться над Балтийским морем.

Облачно, но с прояснениями. В большинстве районов ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ожидается умеренный. Ночью и утром ожидается туман и слабый гололед, а на дорогах - гололедица.

Ночью во вторник, 14 января, температура будет от -1 до -6, в среду, 15 января - около 0. Днем во вторник термометр покажет от -1 до +2, в среду - до +3.

В начале второй половины недели погода будет определяться областью высокого давления, возможны небольшие осадки. Ночью температура составит от -3 до +2, а в четверг, 16 января, и пятницу, 17 января, днем ожидается около 0.

В выходные 18-19 января на погоду окажет влияние антициклон с центром над юго-западом Европы. Осадков не ожидается. Ветер по-прежнему будет умеренный. Ночью и утром привычный туман. Ночью температура воздуха будет в пределах от +1 до -5. В субботу днем ожидается до +2, а в воскресенье - до +3.

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