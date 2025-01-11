Шольц официально стал кандидатом в канцлеры Германии

Шольц официально стал кандидатом в канцлеры Германии6
- 11.01.2025, 20:05
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Его выдвижение поддержал съезд СДПГ.
Съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддержал выдвижение Олафа Шольца (Olaf Scholz) кандидатом в канцлеры на досрочных парламентских выборах 23 февраля. Съезд прошел в субботу, 11 января, в штаб-квартире СДПГ в Берлине, сообщает «Немецкая волна».
Шольца поддержало подавляющее большинство из 600 делегатов съезда.
Делегаты съезда практически единогласно приняли предвыборную программу партии под названием «Больше для тебя. Лучше для Германии». Упор в ней сделан на увеличение инвестиций и социальную справедливость. В 60-страничном документе также звучит обвинение в адрес консерваторов из ХДС/ХСС в желании «свести на нет достигнутый прогресс».
После последних выборов в бундестаг в сентябре 2021 года СДПГ возглавила правящую «светофорную» коалицию вместе с «Зелеными» и СвДП. Канцлером стал социал-демократ Олаф Шольц. В ноябре 2024 года эта коалиция распалась, в Германии объявили досрочные парламентские выборы.
Сейчас в социологических опросах СДПГ занимает третье место после блока ХДС/ХСС и «Альтернативы для Германии». Социал-демократов поддерживают около 15% опрошенных. Однако руководство партии уверено, что еще сможет догнать соперников. Лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) ранее заявлял, что рассчитывает на более чем 20% голосов.
Съезд СДПГ о войне в Украине
На съезд СДПГ пришел посол Украины в Германии Алексей Макеев. Открывшая собрание премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) приветствовала его со сцены и заявила, что его присутствие - «знак нашей солидарности с Украиной». «Немецкая социал-демократия продолжает крепко стоять на стороне Украины», - сказала она. Политик вспомнила про визит в Киев и Черниговскую область в 2024 году. «Я увидела страдания, которые принесла путинская война», - сказала она.
О чем говорил Шольц?
Сам Шольц сказал, что «путинская Россия навалилась на Украину жестокой захватнической войной», а некоторые партии Германии сейчас «одна за другой рассказывают лживые сказки из Кремля». Политик вновь выступил против поставок Украине дальнобойных немецких ракет, напомнив, что Россия - ядерная держава.
Он пообещал поднять минимальную оплату труда в Германии до 15 евро в час, противостоять ксенофобии в отношении мигрантов, улучшить социальную защиту семей с детьми.
О политических соперниках Шольц сказал, что «сейчас не время для ХДС/ХСС в Германии», а обещанные этим консервативным блоком меры принесут «еще больше выгод миллионерам и миллиардерам». «Кто за это заплатит? Простые люди в нашей стране», - утверждает политик.