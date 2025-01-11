Глава МИД Украины о северокорейских пленных: Это регулярные войска, а не наемники
- 11.01.2025, 20:16
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Он подчеркнул, что мир должен давить на Москву и Пхеньян.
Первые военнопленные КНДР были захвачены в Курской области России. Глава МИД Украины Андрей Сибига отмечает, что это регулярные военные КНДР, что вызывает дополнительные опасения.
Он подчеркивает, что это существенно подрывает безопасность не только в Европе, а в Индо-Тихоокеанском регионе, и мировым лидерам нужно обратить на это внимание.
- Первые северокорейские военнопленные уже в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, участвуют в захватнической войне против европейской страны. Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связаны. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне, – написал Сибига в соцсети Х.