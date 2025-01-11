«Когда ошибается продавец - скандал на весь магазин» 4 11.01.2025, 20:25

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В соцсети белорусы спорят из-за чека из супермаркета.

Белоруска сделала покупки в «Евроопте», но ей показалось, что за товар заплатила слишком много. Придя домой, она выяснила, что за батон вареной колбасы у нее взяли намного больше положенного. По этому поводу женщина выложила в TikTok ролик, в котором призвала людей быть более внимательными, когда их рассчитывают на кассах в магазинах, пишет «Зеркало».

— Была куплена колбаса «Нежная», целый батон. Колбаса по факту стоит 8 рублей с копейками (цена за килограмм. — Прим. ред.). Но я не могла понять на кассе, почему вышла такая большая итоговая сумма. Пришла домой и разобралась: по чеку колбаса стоит 27,79 рубля [за килограмм] и всего — 58,58 рубля, — рассказала блогер.

В другом ролике женщина показала этикетку, которая была наклеена на батон «Нежной», оказалось, что там были указаны данные совершенно другого изделия — колбасы сырокопченой высшего сорта «Брест-Литовская». Более дорогая колбаса была и в кассовом чеке, который покупательнице дали при расчете. Выходит, что при фасовке товара работниками магазина вареную колбасу взвесили и промаркировали другим, более дорогим продуктом.

Блогер рассказала, что она вернулась в магазин и указала торговым работникам на несоответствие в цене. По ее словам, все закончилось позитивно — товар перевесили, посчитали переплату и вернули разницу.

— Будьте внимательны, всегда проверяйте чеки в магазине, — призвала женщина.

В комментариях началась «битва», в которой некоторые пользователи защищали магазин, мол, бывает, что сотрудники ошибаются из-за усталости. Также обвиняли «скандальную» покупательницу, мол, нашла на чем хайповать. Другие комментаторы считают, что такие «дела» проворачивают в магазинах специально, они считают, что за такое надо наказывать.

Вот комментарии некоторых пользователей:

«Хорошо, что есть TikTok, сразу все сюда. А скорее всего, фасовали много товара и где-то на скорости ошибочно приклеили не ту этикетку»;

«Во всех «Еврооптах» стоят кассы самообслуживания, идите и сами себя обслуживайте. Все будет честно и хорошо»;

«Любой вопрос можно разрулить по месту возникновения, причем быстро. Но люди снимают ролики. Для чего?»;

«При взвешивании не отменили предыдущий весовой товар. Чисто человеческий фактор, продавец не заметил»;

«Я как-то в «Весте» взял два чебурека, мне насчитали 43 рубля. Деньги вернули и сказали, что это сбой компьютера»;

«У нас как-то раз удлинитель в чеке появился. После этого мы всегда чеки проверяем»;

«Я не понимаю, почему люди на месте не смотрят в чек и не сомневаются в суммах? Лично я, подходя к кассе, уже знаю приблизительную стоимость своей продуктовой корзины»;

«Когда ошибается покупатель, то скандала нет. А когда ошибается продавец — скандал на весь магазин».

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