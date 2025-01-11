Россиянка случайно подтвердила удар по военному лагерю в Белгородской области 11.01.2025, 20:35

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ГУР Украины опубликовало перехваченный разговор.

Украинская разведка получила радиоперехват, в котором подтверждается поражение российского военного лагеря в Белгородской области. В результате атаки шесть российских солдат погибли.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором сестра одного из захватчиков рассказывает о потерях россиян.

«Ракета прилетела на полигон. Ну, они успели, некоторые «пацанята сиганули» в окопы, а шесть «срочников» погибли», - говорится в разговоре.

ГУР Украины в очередной раз подчеркнуло, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, виновные понесут справедливое возмездие.

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