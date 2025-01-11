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Netflix назвал самые популярные фильмы, которые сейчас смотрят все

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  • 11.01.2025, 20:43
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Netflix назвал самые популярные фильмы, которые сейчас смотрят все

Один из них называется «Ручная кладь».

Стриминговая платформа Netflix опубликовала список самых популярных фильмов, которые за последнее время набрали наибольшее количество просмотров.

«Униан» рассказал детальнее о каждом из них.

«Буча»

Это украинский фильм об оккупации Бучи в начале полномасштабного вторжения и о том, как казах Константин, рискуя собственной жизнью, вывозит людей в более безопасное место. Ему неоднократно приходилось сталкиваться с российскими захватчиками и выполнять их требования.

Его героизм и жажда помочь другим поражает. Этот фильм тронет вас до глубины души.

«Ручная кладь»

Картина фильма разворачивается накануне Рождества. Сотрудника службы безопасности аэропорта заставляют пропустить на борт опасное вещество. И пока в стране царствует новогоднее настроение, ему приходится разгадывать планы опасного пассажира, чтобы спасти жизнь другим людям.

«Гринч»

Зеленый герой Гринч, который отличается своей ворчливостью, решает отобрать у людей праздничное новогоднее настроение. Однако ему встречается добрая девочка, которая может изменить не только ситуацию, но и самого Гринча. Этот фильм повествует о том, что самое главное в жизни - доброе сердце.

«То Рождество»

Фильм рассказывает историю жителей маленького английского городка Веллингтон-он-Си, когда сильнейшая в истории снежная буря меняет все планы — в том числе и планы Санты.

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