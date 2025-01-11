Netflix назвал самые популярные фильмы, которые сейчас смотрят все 1 11.01.2025, 20:43

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Один из них называется «Ручная кладь».

Стриминговая платформа Netflix опубликовала список самых популярных фильмов, которые за последнее время набрали наибольшее количество просмотров.

«Униан» рассказал детальнее о каждом из них.

«Буча»

Это украинский фильм об оккупации Бучи в начале полномасштабного вторжения и о том, как казах Константин, рискуя собственной жизнью, вывозит людей в более безопасное место. Ему неоднократно приходилось сталкиваться с российскими захватчиками и выполнять их требования.

Его героизм и жажда помочь другим поражает. Этот фильм тронет вас до глубины души.

«Ручная кладь»

Картина фильма разворачивается накануне Рождества. Сотрудника службы безопасности аэропорта заставляют пропустить на борт опасное вещество. И пока в стране царствует новогоднее настроение, ему приходится разгадывать планы опасного пассажира, чтобы спасти жизнь другим людям.

«Гринч»

Зеленый герой Гринч, который отличается своей ворчливостью, решает отобрать у людей праздничное новогоднее настроение. Однако ему встречается добрая девочка, которая может изменить не только ситуацию, но и самого Гринча. Этот фильм повествует о том, что самое главное в жизни - доброе сердце.

«То Рождество»

Фильм рассказывает историю жителей маленького английского городка Веллингтон-он-Си, когда сильнейшая в истории снежная буря меняет все планы — в том числе и планы Санты.

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