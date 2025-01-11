США выдвинули ультиматум Сербии из-за связи с «Газпромом» 11.01.2025, 20:55

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На выполнение дали 45 дней.

США требуют полного выхода российского капитала из сербской нефтяной компании NIS. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передаeт балканская служба «Радио Свобода».

По словам Вучича, США «не допускают возможности присутствия 49 процентов или менее российского капитала» в NIS. «На все операции у нас будет всего 45 дней, после чего санкции вступят в полную силу», – добавил Вучич.

NIS попала под вторичные санкции США вчера, 10 января, из-за связей с российской «Газпром нефтью», которая вместе с «Газпромом» владеет 56,15% акций NIS. Ещё 29,87% принадлежат Сербии. Ранее Вучич заявлял о готовности страны выкупить российскую долю оценочной стоимостью примерно в 700 миллионов евро. Теперь он анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Вучич назвал санкции США «тяжёлыми и серьёзными» и сказал, что попросит будущую американскую администрацию пересмотреть решение и попробовать найти «смягчающие обстоятельства».

Госдепартамент США в ответ заявил, что с Россией нет «обычного бизнеса». США «по-прежнему привержены тому, чтобы препятствовать доходам России, закупочным и финансовым сетям, которые та использует для поддержки войны против Украины», говорится в сообщении Госдепартамента.

Энергетический сектор Сербии значительно зависит от России. «Газпром» является единственным поставщиком газа в страну и основным владельцем обоих газопроводов, по которым российский газ доставляется в дома и на предприятия Сербии. Последнее соглашение о газовых поставках, заключённое в мае 2022 года, истекает в марте 2025 года.

С начала российского вторжения в Украину Белград отказался присоединиться к западным санкциям против Москвы и продолжает поддерживать связи с чиновниками в Кремле.

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