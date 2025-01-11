Куда и за сколько можно улететь на море зимой из Беларуси
- 11.01.2025, 21:08
Оказывается, что самый дешевый вариант — ОАЭ.
Если проанализировать цены на отдых на популярных у белорусов пляжных курортах зимой, то самый дешевый вариант — ОАЭ.
Республиканский союз турорганизаций вместе с туроператором «АэроБелСервис» посмотрел, куда и за сколько можно улететь на море.
Египет
Прямые вылеты из Минска.
— Красное море и коралловые рифы для любителей дайвинга.
— Захватывающие экскурсии по достопримечательностям.
— Прекрасный выбор для тех, кто любит комфортный отдых и погружение в историю.
Цены на туры стартуют на 10 ночей от 1550 USD на двоих.
Горящие туры можно словить в январе/ феврале (от 1300 USD на двоих).
ОАЭ
Прямые вылеты из Минска.
— Роскошь и современность: от пляжей Дубая до пустынных оазисов.
— Шопинг мирового уровня и впечатляющая архитектура.
— Идеально для тех, кто хочет отдыха с ноткой гламура.
Цены на туры стартуют на 7 ночей от 1300 USD на двоих.
Горящие туры можно словить до середины февраля (от 950 usd на двоих).
Китай
Вылеты из Минска стыковочными рейсами через Москву.
— Уникальная смесь древней истории и современных чудес.
— Захватывающие виды гор Гуйлинь и живописные пляжи острова Хайнань.
— Отличный выбор для тех, кто ищет баланс между культурным и природным отдыхом.
Цены на туры стартуют на 9 ночей от 2500 USD на двоих.
Вьетнам
Вылеты из Минска стыковочными рейсами через Москву.
— Лазурные воды Нячанга и чарующие бухты Халонга.
— Экзотическая кухня, которую стоит попробовать хотя бы раз в жизни.
— Идеально для тех, кто ищет спокойствие и экзотику.
Цены на туры стартуют на 9 ночей от 2 600 USD на двоих.