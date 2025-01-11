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Куда и за сколько можно улететь на море зимой из Беларуси

  • 11.01.2025, 21:08
Куда и за сколько можно улететь на море зимой из Беларуси

Оказывается, что самый дешевый вариант — ОАЭ.

Если проанализировать цены на отдых на популярных у белорусов пляжных курортах зимой, то самый дешевый вариант — ОАЭ.

Республиканский союз турорганизаций вместе с туроператором «АэроБелСервис» посмотрел, куда и за сколько можно улететь на море.

Египет

Прямые вылеты из Минска.

— Красное море и коралловые рифы для любителей дайвинга.

— Захватывающие экскурсии по достопримечательностям.

— Прекрасный выбор для тех, кто любит комфортный отдых и погружение в историю.

Цены на туры стартуют на 10 ночей от 1550 USD на двоих.

Горящие туры можно словить в январе/ феврале (от 1300 USD на двоих).

ОАЭ

Прямые вылеты из Минска.

— Роскошь и современность: от пляжей Дубая до пустынных оазисов.

— Шопинг мирового уровня и впечатляющая архитектура.

— Идеально для тех, кто хочет отдыха с ноткой гламура.

Цены на туры стартуют на 7 ночей от 1300 USD на двоих.

Горящие туры можно словить до середины февраля (от 950 usd на двоих).

Китай

Вылеты из Минска стыковочными рейсами через Москву.

— Уникальная смесь древней истории и современных чудес.

— Захватывающие виды гор Гуйлинь и живописные пляжи острова Хайнань.

— Отличный выбор для тех, кто ищет баланс между культурным и природным отдыхом.

Цены на туры стартуют на 9 ночей от 2500 USD на двоих.

Вьетнам

Вылеты из Минска стыковочными рейсами через Москву.

— Лазурные воды Нячанга и чарующие бухты Халонга.

— Экзотическая кухня, которую стоит попробовать хотя бы раз в жизни.

— Идеально для тех, кто ищет спокойствие и экзотику.

Цены на туры стартуют на 9 ночей от 2 600 USD на двоих.

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