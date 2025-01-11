«Трамп не пойдет на компромисс» 11.01.2025, 21:18

Дональд Трамп

Эксперт считает, что избранный президент США усилит поддержку Украины и санкции против РФ.

В администрации Дональда Трампа хотят найти решение для завершения войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации. Однако избранному президенту США надо быть очень осторожным с Путиным.

Об этом «24 Каналу» сказал бывший чиновник Госдепа США и ООН Дэвид Тафури, отметив, что президент России не всегда честен даже с людьми, которых считает друзьями, и постоянно нарушает соглашения.

Президент Трамп и его старшие советники, которые придут в Белый дом вместе с ним, должны признать, что для достижения соглашения им, возможно, придется усилить поддержку Украины и санкции против России, чтобы таким образом заставить Путина сесть за стол переговоров.

- С Путиным не удастся договориться, если уменьшить на него давление, – отметил Тафури.

Дональд Трамп, по его мнению, имеет большие рычаги влияния на Россию. В частности, российский диктатор хочет ослабления санкций, а также, чтобы США уменьшили поддержку Украины оружием. Впрочем, если рычаги влияния, которые есть у Трампа, не сработают, то ему придется или увеличить их, или пойти на компромисс.

- Я надеюсь, что он Трамп не пойдет на компромисс, который повредит долгосрочной безопасности, жизнеспособности и суверенитету Украины, – сказал бывший чиновник Госдепа США и ООН.

По его словам, Трамп должен быть крайне осторожен во время дискуссий с Путиным, ставить под сомнение его слова, искать гарантии, что он собирается делать то, что говорит.

Может ли встреча Трампа и Путина состояться в США

Во время первой каденции Трамп несколько раз с глазу на глаз встречался с Путиным.

- Я думаю, что они встретятся лично, но вряд ли встреча состоится в США. Путин будет волноваться из-за этой поездки, как волнуется относительно поездок в западные страны, ведь Международный уголовный суд выдвинул ему обвинения. В Вашингтоне могут решить арестовать его, – отметил Тафури.

Визит в Соединенные Штаты опасен для российского президента, поэтому вряд ли он решится сделать это, несмотря на то, что сейчас Соединенные Штаты не являются членом конвенции МУС.

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