СМИ: В Витебске православный священник на микроавтобусе насмерть сбил ребенка
- 11.01.2025, 21:25
Авто проехало на «красный».
В Витебске 9 января под колесами микроавтобуса погиб школьник, сообщала пресс-служба Следственного комитета.
Трагедия произошла на проспекте Черняховского. Водитель Mercedes Sprinter на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка. Мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в медучреждении.
Сегодня же телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» сообщил, что проехавшим на «красный» микроавтобусом, под колесами которого погиб 9-летний мальчик, управлял православный священник.
«За рулем микроавтобуса в трагическом ДТП, в котором погиб 9-летний мальчик, был православный священник из Витебска», — выяснил телеграм-канал.