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СМИ: В Витебске православный священник на микроавтобусе насмерть сбил ребенка

  • 11.01.2025, 21:25
СМИ: В Витебске православный священник на микроавтобусе насмерть сбил ребенка

Авто проехало на «красный».

В Витебске 9 января под колесами микроавтобуса погиб школьник, сообщала пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла на проспекте Черняховского. Водитель Mercedes Sprinter на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка. Мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в медучреждении.

Сегодня же телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» сообщил, что проехавшим на «красный» микроавтобусом, под колесами которого погиб 9-летний мальчик, управлял православный священник.

«За рулем микроавтобуса в трагическом ДТП, в котором погиб 9-летний мальчик, был православный священник из Витебска», — выяснил телеграм-канал.

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