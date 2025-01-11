Удар по НПЗ «Танеко» в Татарстане: эксперт объяснил важность объекта
- 11.01.2025, 21:32
Это уже не первый удар по данному предприятию.
В Татарстане зафиксировано очередное попадание в один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - «Танеко». Это уже не первый удар по стратегическому предприятию.
Об этом заявил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
- «Танеко» является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год, - пояснил Коваленко.
Он заявил, что завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии.
«Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну», - подчеркнул он.
В то же время Коваленко вспомнил, что прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 года повредила установку первичной переработки на заводе.