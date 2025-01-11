Двое зубров прогуливались по деревне на Минщине 3 11.01.2025, 21:38

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Видеофакт.

Жительница Минской области и активная пользовательница TikTok по совместительству опубликовала видео с зубрами, которые в начале года спокойно разгуливали по белорусской деревне. Судя по комментариям, дело было в местечке Клетище Столбцовского района, пишет Telegraf.news.

Сельская жительница указала, что все происходит у Налибокской пущи. На кадрах видно, как одно, а потом и второе животное размеренным шагом прогуливаются по заснеженной деревне. Некоторые в комментариях предположили, что зубры пришли колядовать, поскольку дело было накануне Рождества, а другие — что «искать жену».

«Опасно и страшно встретить на дороге в деревне. И куда тогда бежать? Приходят в поисках еды и корову себе в жены взять хотят», — написал один из подписчиков TikTok.

Другой высказал похожее мнение:

«В этом году им не голодно: снега очень мало, жратвы хватает. Это они от безделья, из любопытства пришли на запах коровок».

«Что удивительно: у вас там пуща и заказник под боком, а ограждения нет. В Витебской области зубр все лето со стадом коров ходил…» — отметил еще кто-то под видео.

А другие и вовсе заявили, что есть примета такая: «Если зубр выходит к людям, быть беде».

Отметим, что зубры для Налибокской пущи — не редкость, ведь они там живут. Можно встретить и бодающихся животных.