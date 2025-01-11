закрыть
11 января 2025, суббота, 23:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двое зубров прогуливались по деревне на Минщине

3
  • 11.01.2025, 21:38
  • 3,082
Двое зубров прогуливались по деревне на Минщине

Видеофакт.

Жительница Минской области и активная пользовательница TikTok по совместительству опубликовала видео с зубрами, которые в начале года спокойно разгуливали по белорусской деревне. Судя по комментариям, дело было в местечке Клетище Столбцовского района, пишет Telegraf.news.

@tati_pozi ничего себе так год начался 🦬 Минская область, Налибокская пуща #встреча #зубр #новыйгод #2025 #fouryou #зимабеларусь #беларусь #зубрбеларусь #минскаяобласть #налибокскаяпуща #веркасердючка #рекомендации ♬ Верка Сердючка. Ёлки. - Nostalgy Music

Сельская жительница указала, что все происходит у Налибокской пущи. На кадрах видно, как одно, а потом и второе животное размеренным шагом прогуливаются по заснеженной деревне. Некоторые в комментариях предположили, что зубры пришли колядовать, поскольку дело было накануне Рождества, а другие — что «искать жену».

«Опасно и страшно встретить на дороге в деревне. И куда тогда бежать? Приходят в поисках еды и корову себе в жены взять хотят», — написал один из подписчиков TikTok.

Другой высказал похожее мнение:

«В этом году им не голодно: снега очень мало, жратвы хватает. Это они от безделья, из любопытства пришли на запах коровок».

«Что удивительно: у вас там пуща и заказник под боком, а ограждения нет. В Витебской области зубр все лето со стадом коров ходил…» — отметил еще кто-то под видео.

А другие и вовсе заявили, что есть примета такая: «Если зубр выходит к людям, быть беде».

Отметим, что зубры для Налибокской пущи — не редкость, ведь они там живут. Можно встретить и бодающихся животных.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц