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Запретили продавать популярный белорусский стиральный порошок

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  • 11.01.2025, 22:47
Запретили продавать популярный белорусский стиральный порошок

Не по ГОСТу.

В Беларуси с 11 января введен запрет на продажу стирального порошка April Evolution автомат color protection, сообщили в Госстандарте. Это средство производится на заводе в Осиповичах.

Причиной запрета на продажу и изъятия из оборота этого порошка стало его несоответствие нормам. На пачке указано, что средство подходит для всех типов стиральных машин, однако специалисты обнаружили, что пенообразование порошка излишне для машин с фронтальной загрузкой.

«Кроме того, продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32 479−2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция, по показателю «моющая способность» (при норме не менее 85% для порошкообразных моющих средств показатель составил 79,8%)», — рассказали в Госстандарте.

Этот порошок производится парфюмерно-косметической фабрикой «Сонца» в Осиповичах — там же, где и порошок «Мара».

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