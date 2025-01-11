Как наземный украинский робот «Лють» эффективно уничтожает врага на фронте
- 11.01.2025, 22:58
ВСУ использовали его во время операций в Курской области
Чтобы спасти жизнь украинских бойцов, разрабатывают многочисленные наземные комплексы с дистанционным управлением. Среди них — представленный в 2023 году НРК «Лють». Его ВСУ использовали во время операций в Курской области, пишет telegraf.com.ua.
Облик этого робота и его компактный размер, сравниваемый с детской машинкой, — обманчивы для врага, рассказывают военные. Из-за них военные называют его «Лютиком», однако он настоящий монстр-трак.
«Легко преодолевает разнообразные ландшафтные препятствия и без особого труда проходит по тяжелой местности. Есть возможность устанавливать пулемет и уничтожать пехоту противника, подавлять его огневые точки и т.д.», — рассказывают в 101 ОБРО ГШ ВСУ имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Бойцы также усовершенствовали фаркоп, благодаря чему «Лютик» стал незаменимым для эвакуации раненых, транспортировки боекомплектов и провизии.
Характеристики наземного роботизированного комплекса «Лють»:
- Можно оснастить пулеметом калибра 7,62 мм.
- Дальность поражения целей – до 800 метров.
- Наблюдение — благодаря оптическому модулю.
- Управление на дальности до 2 км по прямой, в промзоне – до 600 метров.
- Запас хода – до 16 км.
- Скорость передвижения по дороге – 8 км/ч, по бездорожью 6 км/ч.