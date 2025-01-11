В Брестской области продают берег реки Припять 11.01.2025, 23:06

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Выяснили, что в нем такого ценного.

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился очень интересный лот. В Брестской области продают берег Припяти. Но непростой, пишет blizko.by.

Лот находится в Столинском районе, в одном километре к северу от железнодорожной станции Припять.

И это не просто берег реки, а причальная набережная. То есть такой берег реки, который укреплен железобетонными плитами и оборудован причальными кнехтами. Это значит, что сюда можно швартовать корабли, прежде всего грузовые суда вроде наливных барж. Длина всего сооружения составляет 109 метров.

Любопытно, что исходя из указанного точного места расположения лота и приложенной карты можно заключить, что причал находится на берегу Припяти, а точнее, одной из многочисленных ее заводей. Но в чертеже объекта, который прилагается к лоту, почему-то указано, что река называется Горынь, хотя до этой реки около 40 километров. Возможно, возникла какая-то путаница.

Стартовая цена лота составляет 4600 рублей.

Торги состоятся 14 января в 09.00.

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