Россияне увязли в долгах 12.01.2025, 1:15

РФ не справляется с санкциями.

Российские банки столкнулись с растущими проблемами из-за неспособности граждан обслуживать свои долги, накопленные в годы кредитного бума 2023–2024 годов. По данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро», просроченная задолженность по кредитным картам в ноябре среди россиян увеличилась на 2,3%, достигнув рекордных 491 миллиарда рублей. Это более 11% от общей задолженности по кредитным картам, составляющей 4,4 триллиона рублей, пишет dialog.ua.

Количество кредитных карт с просрочкой свыше 90 дней выросло до 7,65 миллиона, что составляет 8% всех кредитных карт на руках у россиян. Эти показатели свидетельствуют о серьезных финансовых трудностях населения, вынужденного прибегать к займам для оплаты первоочередных расходов, отмечают аналитики.

Рейтинговое агентство АКРА указывает на явные признаки использования заемных средств для покрытия базовых потребностей. При этом доля просроченных долгов по кредитным картам превышает 30% от общего объема плохих долгов в стране. Для сравнения, просрочка по ипотеке, которая занимает более половины всего кредитного портфеля россиян, составляет лишь 0,7%.

Центральный банк России пытается ограничить выдачу кредитных карт заемщикам с высокой долговой нагрузкой, но эти меры работают медленно. Многие россияне продолжают пользоваться ранее выданными картами, несмотря на ужесточение правил. Тем временем банки, испытывающие давление из-за высоких процентных ставок, начали сокращать кредитные лимиты и обнулять некоторые карты, чтобы минимизировать свои риски.

Рост проблем с выплатами также связан с инфляцией, которая неравномерно влияет на различные категории граждан. ЦБ отмечает, что доходы части заемщиков растут медленнее, чем уровень инфляции, что усугубляет ситуацию. В результате население все чаще обращается за реструктуризацией долгов.

Эксперты предупреждают, что нынешняя ситуация может привести к дальнейшему ухудшению экономической обстановки, особенно в условиях продолжающихся санкций и снижения покупательной способности населения. Пока Кремль заявляет о «стабильности», экономика России сталкивается с нарастающим долговым кризисом, последствия которого могут оказаться катастрофическими для финансовой системы страны.

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