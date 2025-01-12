Билл Гейтс стал совладельцем пяти известных автобрендов 12.01.2025, 4:00

фото: reuters

Основатель Microsoft открыл для себя новое направление деятельности.

Основатель Microsoft Билл Гейтc впервые инвестировал в автопромышленность — стал совладельцем американского концерна Paccar Inc. Об этом сообщает издание Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Мультимиллиардер Билл Гейтс вложил в Paccar Inc. 100 миллионов долларов — приобрел миллион акций стоимостью $100 каждая. Концерн является одним из крупнейших производителей крупнотоннажных грузовиков в мире — выпускает более 200 000 авто этого класса в год и занимает 31,1% глобального рынка.

В 2025 году прогнозируется подъем на рынке перевозок, а значит спрос на грузовые автомобили в мире должен существенно возрасти. Концерн Paccar уже отчитался, что в ноябре заказы на его продукцию выросли сразу на 20%.

Paccar Inc. — один из старейших автопроизводителей в мире, ведь его основали еще в 1905 году. В концерн входят известные автобренды — нидерландский DAF, британский Leyland, американские Kenworth и Peterbilt. Кроме того, Paccar Inc. владеет 19% акций чешского автопроизводителя Tatra.

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