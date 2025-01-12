У пленного северокорейца нашли военный билет на имя реального россиянина 12.01.2025, 6:30

Известно, кто он.

Один из северокорейских солдат, взятых в плен украинскими военными, имел при себе поддельные документы на имя реально существующего гражданина РФ. Об этом сообщает проект «Агентство. Новости».

Военный билет, фотографию которого сегодня опубликовал президент Украины, выдан на имя жителя Республики Тыва (Тува) Антонина Аранчына 1998 года рождения. В документе указано, что он родился в городе Туран в этой же республике и его гражданская специальность – портной. В военном билете нет ни фотографии, ни подписи владельца.

Однако журналисты выяснили, что Антонин Аранчын — это реальная личность.

Причем в России есть только один человек с таким именем. В утечках государственных баз данных указан человек с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения, что и в военном билете пленного корейца. Отличается только место рождения. Реальный Антонин Аранчын родился в селе Эрзин, а не в городе Туран. Оба населенных пункта находятся в Тыве.

Про реального Аранчына известно, что в 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве (юг Тывы), а в 2023 году в заявке на микрозаймы он указывал либо, что работает охранником в магазине, либо что является пенсионером. Судя по утекшим в сеть базам данных, платежеспособность Аранчына была настолько сомнительной, что ему отказывали даже в микрозаймах.

Последнюю утекшую в Сеть заявку на микрозайм в 7 тысяч российских рублей, этот человек подавал 24 февраля 2024 года – во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Журналисты «Агентства» не смогли дозвониться до Аранчына и его сестры по тем телефонам, которые значились в утекших базах. На своих страницах в соцсети ВК оба не появлялись больше 10 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com