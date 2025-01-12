Байден наградил Франциска медалью Свободы и назвал «народным Папой»6
- 12.01.2025, 8:47
Понтифик защищал президента США от критики со стороны некоторых американских католиков.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 11 января, провел беседу с Папой Римским Франциском, и наградил его президентской медалью Свободы с отличием. Она является высшей гражданской наградой США.
Об этом сообщает Белый дом.
Телефонный разговор американского президента и понтифика состоялся сегодня, 11 января.
В Белом доме обратили внимание, что нынешнее номинирование Франциска стало первым случаем, когда Байден за свой 4-летний срок на посту совершил награждение президентской медалью свободы «с отличием».
Как правило, эта высшая гражданская награда США вручается лицам, которые внесли весомый вклад в процветание, ценности или безопасность Штатов, мир во всем мире или другие важные общественные, государственные или частные начинания, пояснили в канцелярии Байдена.
По словам Байдена, будучи юношей, Хорхе Берголио (имя Франциска до папства, - ред.) «искал научной карьеры, прежде чем вера привела его к жизни с иезуитами». После того он десятилетия служил священником в Аргентине.
Президент США назвал Франциска любящим пастором, учителем, приветливым лидером и «народным» Папой Римским.
«Любящий пастор, он с радостью отвечает на вопросы детей о Боге. Сложный учитель, он приказывает нам бороться за мир и защищать планету. Приветливый лидер, он обращается к различным конфессиям. Первый Папа из Южного полушария, Папа Франциск не похож ни на одного, кто был раньше. Прежде всего, он является народным Папой - светом веры, надежды и любви, который ярко сияет по всему миру», - сказал Байден.
По информации Reuters, неделю назад Байден наградил президентской медалью Свободы бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, шеф-повара Хосе Андреса и природоохранника Джейн Гудолл.
82-летний Байден, постоянный посетитель мессы, позже в жизни отошел от церковной доктрины, поддерживая права на аборты. В 2021 году он сказал, что Франциск защищал его от критики со стороны некоторых американских католиков по этому вопросу, в частности многих епископов.
Как сообщалось ранее, президент США Байден планировал на этой неделе визит в Италию, где должен был встретиться, в частности, с Папой Римским. Но из-за бушующих в Штатах лесных пожаров глава Белого дома был вынужден отменить поездку.