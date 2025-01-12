ВСУ пошли вперед в Курской области 12.01.2025, 8:57

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Украинская армия продвинулась на северо-запад от Суджи.

Силы обороны Украины имели успех в Курской области. В этом регионе фиксировалось продвижение воинов ВСУ на северо-запад от Суджи.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе своего главного плацдарма в Курской области. Геолокационные кадры от 10 января показывают, что ВСУ продвинулись в северной части Погребков (к северо-западу от Суджи).

Российский «военкор» утверждал, что войска РФ продвинулись на 3,25 км вглубь в селе Русское Поречье (к северу от Суджи), но в ISW не нашли подтверждения.

Другой блогер рассказывал, что еще слишком рано говорить о том, что путинские войска захватили Махновку (к юго-востоку от Суджи), поскольку ВСУ частично восстановили позиции в северной части населенного пункта.

Российские источники утверждали, что бои шли возле Черкасского Поречья, Русского Поречья, Погребков и Махновки.

Российские «военкоры» утверждали, что ВСУ контратаковали в Махновке и вблизи Погребков.

Российские источники отметили, что погодные условия в Курской области улучшаются для операций беспилотников, но из-за грязи новая фаза российских наступательных операций может начаться вскоре после того, когда земля снова замерзнет.

Американская газета Washington Post 11 января сообщила, что украинский военный, действующий в Курской области, заявил, что войска РФ атаковали с разных направлений одновременно и продвинулись в некоторых районах после того, как ВСУ недавно активизировали свои наступательные операции в регионе.

Солдат ВСУ рассказал американским СМИ, что войска РФ также пересекли международную границу с Украиной в «нескольких» неопределенных районах, но украинские защитники отбили эти позиции.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 11 января продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ 10 и 11 января вели наступательные операции в районе Волчанска и Старицы.

Российский источник утверждает, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали в Старице и Волчанске.

Военнослужащий украинской бригады, которая действовала на Харьковском направлении, 11 января заявил, что оккупанты незначительно отошли в районе Волчанска, а ВСУ держат оборону к северу от реки Волчья.

Военнослужащий ВСУ рассказал, что россияне постоянно атакуют небольшими группами по 2-3 солдата при поддержке артиллерии и беспилотников FPV.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 11 января продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись.

10 и 11 января войска РФ наступали в районе Голубовки, Синьковки, Петропавловки, Кучеровки и Степной Новоселовки.

Российские захватчики 11 января продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но также не продвинулись.

Войска РФ наступали возле Лозовой, Загрызово, Песчаного и Зеленого Гая, возле Первомайского, Новоегоровки, Макеевки, Твердохлебово и Грековки 10 и 11 января.

11 января российские оккупанты продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но и здесь не продвинулись.

10 и 11 января войска РФ наступали в районе Тернов, Заречного и Серебрянского леса.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ атаковали вблизи Григорьевки и Белогоровки (обе к северо-востоку от Северска) 10 и 11 января, но не продвинулись.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 11 января заявил, что россияне оккупировали Григорьевку. При этом эксперты ISW оценивают, что это произошло более суток назад.

11 января войска РФ продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

10 и 11 января российские захватчики наступали в пределах Часового Яра, возле Белой Горы, Ступочек и Предтечино.

11 января российский «военкор» заявил, что путинские войска занимают около 20 % огнеупорного завода в центре Часового Яра, но им трудно продвигаться, поскольку ВСУ оборудовали свои оборонительные позиции.

Российский блогер утверждал, что войска РФ в обход огнеупорного завода занимают микрорайон Северный (северная часть Часового Яра) и железнодорожную станцию, чтобы прервать украинские наземные пути сообщения.

Другой российский «военкор» 11 января заявил, что войска РФ продолжают атаковать в южной части Часового Яра, чтобы обойти центральную часть населенного пункта и попытаться его окружить.

Российские оккупанты 11 января продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись.

11 января российские спецслужбы заявили, что войска РФ провели зачистку в Торецке, и что в населенном пункте остаются лишь отдельные ячейки украинских сил.

10 января российский блогер заявил, что путинские войска продвинулись в южной части Петровки. Однако в ISW не нашли подтверждения этому заявлению.

10 и 11 января войска РФ продолжали наступательные действия в районе Торецка, Делиевки и Щербиновки.

Российские захватчики 11 января продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

В Минобороны РФ утверждали о захвате села Шевченко (к югу от Покровска), но в ISW оценивают, что россияне, вероятно, захватили село еще по состоянию на 15 декабря 2024 года.

Войска РФ наступали в районе Барановки, Новой Полтавки, Тарасовки, Новоалександровки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Мирнограда, возле Лисовки, Нового Труда, Зеленого, Зверево, Удачного, Успеновки, Нововасильевки, Новоандреевки, Новоелизаветовки, Ясенового и Котлино 10 и 11 января.

Спикер бригады ВСУ, которая действует на Покровском направлении, 11 января заявил, что оккупанты активизировали наступательные действия вблизи Мирнограда (к востоку от Покровска), и недавно перебросили к ним сформированные части мотострелкового полка, мотострелковой бригады и подразделения спецназа.

Спикер украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 10 января рассказал, что войска РФ атакуют мелкими мобильными группами до 10 солдат на вездеходах (квадроциклах) и внедорожниках, а не с тяжелой бронетехники из-за плохих погодных условий и сложного рельефа.

Спикер бригады ВСУ отметил, что оккупанты обычно ведут штурм днем и проводят разведку ночью.

Офицер-разведчик украинской бригады, действовавшей на Покровском направлении, 10 января заявил, что войска РФ наносят удары по Покровску управляемыми планирующими бомбами и до конца 2024 года уничтожили около 90 % энергетической инфраструктуры Покровска и 70 % гражданских зданий.

Войска РФ 11 января продолжили наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись.

11 января российские блогеры заявили, что путинские войска продвинулись на запад от Славянки (к северо-западу от Курахово) и на восток от Андреевки (к западу от Курахово). Однако в ISW не нашли подтверждения.

10 и 11 января войска РФ продолжали наступление возле Дачного, Зеленовки, Разлива, Янтарного и Константинополя.

Войска РФ 11 января продолжали наступательные действия в районе Большой Новоселки, но не продвинулись.

Российские «военкоры» рассказывали, что подразделения РФ захватили Нескучное и угрожают сформировать тактическое окружение украинских сил в этом районе, но некоторые блогеры назвали это утверждение преждевременным.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска также захватили высоты к западу от Нескучного, и продвигались вдоль буреломов и оврага в направлении Новоселки (к западу от Большой Новоселки). Однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ также продолжали наземные атаки вблизи Раздольного и Времевки 10 и 11 января.

Представитель украинской бригады сообщил, что российские оккупанты ведут пехотный штурм в направлении Великой Новоселки из-за плохой погоды, которая затрудняет размещение бронетехники и работу ударно-разведывательных беспилотников.

Командир батальона ВСУ сообщил, что россияне более активно используют волоконно-оптические беспилотники в направлении Великой Новоселки, и что некоторые из этих беспилотников имеют радиус действия 15-20 км, но обычно не несут большой полезной нагрузки.

«Южная ось»

11 января в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики не проводили наступательных действий на западе Запорожской области.

Российский «военкор» утверждал, что ВСУ атаковали южную часть н.п. Каменское (северо-западнее Работино) 10 января.

Украинские воины продвинулись в Курской области: карты ISW

11 января войска РФ продолжили наступательные действия на Днепровском направлении, но не продвинулись.

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