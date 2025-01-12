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В 2023 году ВСУ могли освободить Донецк

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  • 12.01.2025, 9:01
  • 8,512
В 2023 году ВСУ могли освободить Донецк

Почему этого не произошло?

Летом 2023 года, во время контрнаступления, Вооруженные силы Украины могли зайти в Донецк. Об этом журналистке Рамини Эсхакзай рассказал командир батальона беспилотных систем «Хищники высот» 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с позывным «Кондор».

Сначала, в конце 2022 года, Силы обороны сталкивались с постоянными штурмами противника, но к лету 2023 года ход войны был переломлен и уже ВСУ начали продвигаться вперед. В это время, по его словам, с некоторых наблюдательных пунктов даже можно было увидеть Донецк, но тогда все силы перебрасывались на Запорожское направление.

«Мы видели Донецк. Это было очень близко», — вспомнил он, добавляя, что украинцы реально могли зайти в оккупированный город.

В это время он был уверен, что украинская армия сможет даже выйти на границы 1991 года, но с осени ситуация стала ухудшаться и надежды бойцов начали превращаться в несбыточные.

Он признался, что раньше Покровск считался «очень глубоким тылом», в который бойцы ездили отдыхать, туда приезжали жены с детьми, где чувствовали себя очень безопасно и никто не волновался. Но ситуация на Донецком направлении постоянно менялась.

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