«Пожары в Лос-Анджелесе заказные»: Мел Гибсон озвучил сенсационную теорию заговора 13 12.01.2025, 9:05

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Мел Гибсон

Фото: Getty Images

Актер и сам потерял жилье в огне.

Австрало-американский актер Мел Гибсон озвучил странную теорию заговора, связанную с лесными пожарами, бушующими в Лос-Анджелесе.

В эфире Fox News он задался вопросом, не были ли эти разрушительные пожары «заказаны» для того, чтобы выселить людей из ценной недвижимости.

Об этом пишет Daily Mail. Актер высказался по поводу «удобных» обстоятельств, окружающих лесные пожары в регионе. Речь идет в частности о проблемах с водоснабжением – некоторые гидранты, которыми должны были пользоваться спасатели, оказались пустыми.

«Я могу придумать в голове всевозможные ужасающие теории, теории заговора и прочее, но мне просто показалось немного удобным, что не было воды», – сказал Гибсон.

Также «ветровые условия» были подходящими и есть люди, которые «готовы, хотят и способны» разжечь огонь, добавил актер.

После этого Мел Гибсон озвучил вопрос, были ли вероятные поджигатели «уполномочены» или действовали по своей воле. «Но они, похоже, достаточно хорошо оснащены. Некоторые из этих людей, которых они ловят», – отметил актер.

Отметим, что имение Мела Гибсона в Малибу стоимостью 14,5 миллиона долларов сгорело в результате лесных пожаров. Однако актер больше сожалеет о потере памятных вещей, чем самого дома.

Напомним: в округе Лос-Анджелес (Калифорния, США) количество погибших в результате лесных пожаров возросло до 11 человек. Спасатели продолжают бороться со стихией с 7 января.

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