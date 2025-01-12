Плененный Украиной солдат КНДР выдал важную информацию

Плененный Украиной солдат КНДР выдал важную информацию4
- 12.01.2025, 9:19
- 16,784
Об этом рассказала разведка Южной Кореи.
Разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило взятие в плен украинскими военными двух северокорейских солдат в Курской области. Накануне об их захвате официально заявила украинская сторона.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Южнокорейское информагентство утром 12 января привело подтверждение со стороны разведслужбы страны о том, что Украина взяла в плен этих военнослужащих КНДР.
Также разведка Республики Корея процитировала слова одного из пленных солдат КНДР о том, что среди северокорейских солдат в России были «значительные» потери.
«(Мы) будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами», - заявили в Совете безопасности и обороны Украины.
Украинское ведомство добавило, что раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии.