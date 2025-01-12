Плененный Украиной солдат КНДР выдал важную информацию 4 12.01.2025, 9:19

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Об этом рассказала разведка Южной Кореи.

Разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило взятие в плен украинскими военными двух северокорейских солдат в Курской области. Накануне об их захвате официально заявила украинская сторона.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Южнокорейское информагентство утром 12 января привело подтверждение со стороны разведслужбы страны о том, что Украина взяла в плен этих военнослужащих КНДР.

Также разведка Республики Корея процитировала слова одного из пленных солдат КНДР о том, что среди северокорейских солдат в России были «значительные» потери.

«(Мы) будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами», - заявили в Совете безопасности и обороны Украины.

Украинское ведомство добавило, что раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии.

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