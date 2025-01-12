«Делать как Лукашенко — это полное извращение» 6 12.01.2025, 9:30

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Истории белорусов, которые рано начали лысеть.

Люди стали смелее экспериментировать со стилем, внешностью и в целом относиться к этому проще. Вряд ли кто-то осудит девушку, побрившуюся под ноль, хотя некоторые женщины, у кого волосы выпадают из-за заболеваний или, к примеру, химиотерапии, могут переживать по этому поводу. А что с мужчинами, которые теряют волосы по естественным причинам, причем начинают лысеть рано? Они комплексуют и пытаются замаскировать это? Считают такую «прическу» недостатком или, наоборот, «не запариваются» и о другом варианте для себя и не думали?

«Зеркало» спросило об этом белорусов, у кого выпадение волос началось до 20 лет.

Имена собеседников изменены в целях их безопасности.

«Мне кажется, это полное извращение»

Редеть и потихоньку оставлять на голове характерные залысины волосы у Алексея начали еще в студенческие годы. Так с прической произошло и у его деда, и у отца. Поэтому неожиданностью для парня это не стало. И проблемы в облысении у мужчин как раньше, так и теперь, в свои 43, он не видит.

— Видя отца, я понимал, что это неизбежно. Но вообще не задумывался — мне было как-то пофиг. Ну, и эта тема не особо развита на просторах бывшего СССР. Тогда информации не хватало — ни интернета, ни каких-то источников, чтобы можно было понять, что это, какие причины, как с ними можно работать. А чего переживать из-за того, на что ты не можешь влиять? — говорит собеседник. — Ладно, если бы ты один такой на миллион был, синий ходил, зеленый, не знаю… Тогда это можно назвать проблемой. Но вокруг столько лысых мужиков! Все живут как-то и не парятся. Не встречал людей, у которых бы из-за этого возникали вопросы при найме на работу, знакомствах. Из-за чего комплексовать? Хотя среди знакомых есть ребята, которых это напрягает, они спрашивают что, как. Я, наверное, просто пофигист по жизни.

Когда все началось, Алексей «запариваться» и бриться налысо не стал. При этом, шутит, «как Брюс Уиллис не ходил» — просто стриг волосы, пока к 33 не облысел совсем. Не собирался мужчина и скрывать изменения:

— У того же Джо Байдена было облысение, просто он в свое время сделал пересадку. И таких людей много. Но я не понимаю, если тебе природой так дано, делать этот — бред, как один парень (речь о прическе Александра Лукашенко после начала облысения. — Прим. ред.), — мне кажется, это полное извращение. Ну, если ты переживаешь, съезди в клинику, пересади волосы, и все. Тем более когда у тебя есть доступ ко всевозможным медицинским процедурам. Зачем ерундой страдать? Но кто-то с этим не согласен — тут каждому свое.

В последнее время Алексей стал изучать вопрос с облысением — с подачи старшего сына. Парень сейчас как раз подходит к возрасту, когда у отца стали «сыпаться» волосы.

— Я так понимаю, если он стал черпать эту информацию, откуда причины, как искоренить проблему, то, наверное, какие-то вопросы у сына возникают. Сейчас ему 18, у него хорошая шевелюра, но он задумался об этом. Наверное, он смотрит на меня, на дедушку и понимает, что что-то здесь нечисто, — шутит Алексей. — Так я выяснил, что у меня именно андрогенетическая алопеция (возникает из-за генетической предрасположенности. — Прим. ред.), а это просто переизбыток тестостерона, нарушается доступ к волосяным луковицам именно этой части головы. Из-за нехватки питания волосы и отмирают, вываливаются. Но, понимая принцип, с этим можно работать. Волосы же растут, просто потом выпадают.

Мужчина говорит, что, разобравшись в теме, стал задумываться, можно «ли вернуть все обратно». Но в сторону операций он не смотрит.

— Было бы прикольно. Грубо говоря, мне дают информацию: «Чувак, если делать это и то, вырастут волосы». Так почему бы не попробовать? За спрос не бьют в нос, — отмечает мужчина. — Я сейчас в Польше живу, тут все ходят с такими причуханами — может, и мне так захотелось. А может, просто такой период, возраст, что надо что-то в себе изменить. Ну и просто интересно попробовать, действительно ли возможно отрастить волосы или эти статьи — просто разводняк. К операции по пересадке я не готов — не вижу смысла. Хотя, может, пройдет какое-то время, тоже куплю билет в Турцию и сгоняю.

«Я в какой-то момент принял себя таким, какой есть»

Минчанин Юрий немного старше — ему 47 лет. И его вопрос прически когда-то волновал очень сильно. В 16, когда все началось, мужчина реагировал болезненно, особенно потому, что в семье эта ситуация тревожила многих.

— Этот страх — не дай бог тоже облысеть — мне передался от родителей. Мама всю жизнь рассказывала, что полюбила папу за красивую шевелюру, и как только они поженились и я родился, волосы у него выпали. Поэтому она очень волновалась, родные вообще акцентировали на этом внимание, — рассказывает Юрий. — Годам к 19 у меня залысины уже были достаточно заметны. А когда ты молодой и отличаешься от других, это проблематично. Немножечко психологически это давило. Хотя отец на этот счет не переживал: «Зато тестостерона много!»

Юрий же комплексовал. А обеспокоенная количеством волос на голове у сына мама пыталась решить «проблему» всеми доступными ей способами.

— Она женщина тех времен, находила какие-то рецепты в календарях. Там же писали всякую ерунду типа «чтобы что-то выросло, надо ночью, в полнолуние, стать на кладбище спиной к перекрестку и накрыться белой простыней…» Все это я прошел! - смеется минчанин и добавляет, что даже не думал о «зачесах» на участках головы, где нет волос. — Однозначно никакого «вороньего крыла», как у нас делает один человек… Я просто коротко стригся — пусть у меня будет такой дефект, но я буду выглядеть симпатичнее. Вообще, в молодости переживал, хотя все кричали: «Дождись лет 30−40, твоя лысина станет как у Брюса Уиллиса — будешь самый красивый и сексуальный». Так оно, наверное, и получилось. Я в какой-то момент принял себя таким, какой есть, как любой человек, который столкнулся с такой проблемой. Сейчас просто бреюсь налысо и нравлюсь себе с любой прической и в любом возрасте.

Мужчину заботило наличие волос на голове лет до 40, пока не стали лысеть друзья. Сейчас на эту тему он говорит спокойно и много шутит. Хотя до сих пор называет проявление алопеции у мужчин дефектом.

— Я очень сильно комплексовал, может, это повлияло на какие-то принятые решения. Например, рано женился — в 22 года. Может, потому что был какой-то подсознательный страх, что потом никому нужен не буду. Еще, если помните, те годы — время хорошей рок-музыки, все ходили патлатые. Я пытался отпускать волосы, но они уже не росли. Так что это был достаточно сильный комплекс. Не знаю насчет искренности тех, кто говорит, что не переживал по этому поводу, — в юном возрасте, в пубертатном периоде все равно какой-то отпечаток остается. Особенно по части общения с противоположным полом. Ну, и ты понимаешь, что на тебя смотрят, что ты молод, а у тебя такой как бы дефект внешности — как, знаете, человек с горбом, хромающий, — рассуждает собеседник. — Тогда для меня это так воспринималось, ну и сейчас тоже, я бы сказал. Это ложь, что людей не оценивают по внешнему виду.

Юрий говорит, что «семейный триггер» передался и сыну — сейчас парню 25 лет. Тот изучает информацию на эту тему, пробует средства для укрепления волос, но относится ко всему гораздо проще и не боится облысеть, как отец. А вот мама Юрия до сих пор пытается «спасти» его прическу.

— Она все еще передает всякие баночки, какие-то настойки «водки с лисичками», которыми надо каждый день по утрам или вечерам мазать голову, несмотря на то, что сейчас доступны операции. Сейчас у меня и сестра подключилась к «флешмобу» — это становится уже такой легкой традицией, мол, давай мы тебе купим билет в Турцию на пересадку. Говорю: «Вы что, совсем?! Я своей лысиной тут, как Мистер Крабс клешнями, соблазняю всех женщин, а вы хотите лишить меня этого?» - смеется собеседник и продолжает шутить: — Ну, нет, раз в году, безусловно, мне снится, что у меня длинные волосы! Но это уже не оказывает такого влияния на жизнь. И я рад, что мой сын — это уже другое поколение, воспитанное по-другому. Они не смотрят на это, как смотрели мы.

«Сказать ей для меня было почти как через себя переступить»

Гомельчанину Валерию сейчас как раз 25. И хотя он младше всех других героев этого текста, волос он лишился в намного более юном возрасте и не из-за генетики. Валерию было десять, когда они внезапно выпали практически полностью. Что происходит, никто в семье парня не понимал: ни у кого из родных алопеции и редких заболеваний не было. Родители испугались за здоровье сына.

— Хорошо помню тот день: я сидел на работе у мамы, и она заметила, что на листе бумаги много волос. Я просто проводил рукой по голове — а они выпадали, слишком неестественно, — вспоминает собеседник много лет спустя. — Внешне со мной все было в порядке — просто выпадают волосы. Меня отправляли на обследование в Минск — профессоры развели руками: никаких отклонений, анализы в порядке, по всем показателям здоров. Мама отвезла меня в Санкт-Петербург — там было примерно то же самое. А у меня постепенно проплешины стали появляться, и сами волосы больше осыпаться. Все заняло где-то месяц, может, два, пока мы не пошли в парикмахерскую и не состригли все, что осталось, под ноль.

Сразу с одноклассниками после того, как мальчика обрили налысо, проблем не было — дети знали друг друга давно и ладили. Но потом семья переехала, парню пришлось заводить новые знакомства, и в новой школе не было легко.

— Дети очень злые, ко мне по-разному относились: кто-то считал уместным шутку отвесить, кто-то обзывал. Когда стали старше, это прошло. У меня просто спрашивали, почему нет волос, не бреюсь ли я. А я чувствовал в себе какую-то зажатость, хотя к старшим классам не было боязни, что кто-то что-то скажет. Когда поступил в университет, все стало совсем просто: там все плюс-минус взрослые, никто не смотрит, кто как выглядит, — говорит Валерий. — Я смирился, меня эта ситуация больше не беспокоит. Зато полная экономия на услугах парикмахера!

Собеседник говорит, что выпадение волос в раннем возрасте и буллинг в школе не повлияли на его характер. Хотя не скрывает, что еще недавно очень комплексовал при знакомстве с девушками. И когда-то боялся рассказать о своей, как ему казалось, «особенности».

— Я человек наблюдательный и при общении с новыми людьми всегда обращаю внимание, как они себя ведут. Помню, в глазах некоторых девушек читалось такое отношение, знаете — «У него нет волос? Что это такое?!» Они так аккуратненько поглядывали, «чтоб лишний раз ко мне не подошел». А другие относятся нормально и смотрят в первую очередь на само общение. Просто у людей разные вкусы, я это понимаю — кому-то нравятся высокие, кому-то — накачанные, кому-то толстые, кому-то просто важно, чтобы человек хороший был. Моя жена вообще сказала, что никогда не обращала на это внимание, — продолжает Валерий. — Хотя мы познакомились и первое время общались в мессенджерах, я скидывал ей свои фото, но такие, чтобы, как говорится, ничего «лишнего» не было. Поэтому сказать ей о том, что у меня нет волос, для меня было почти как через себя переступить. Очень сложно: я не знал, как она отнесется, и не хотелось спугнуть.

Парень «вдохнул поглубже и обо всем написал». Реакция девушки показала, что опасаться было нечего — она только спросила: «И что тут такого?» Вот уже четыре года пара вместе.

— Столкнувшись с этим, пройдя такие сложные периоды в школе, все же травма эта с детства прижилась, тянулась, — анализирует причины своих страхов Валерий. — Знаете, как бывает — во что-то веришь, но никаких фактов в подтверждение своей веры не видишь. Так и у меня было: да, есть лысые мужчины, которым никто ничего говорить не станет, но мне надо было найти какое-то подтверждение для самого себя. Понять: «Да, я такой, и никто мне ничего за это не сделает». Думаю, во многом это перебороть мне помогла как раз жена. С ней я смог поверить в себя, понять, что в этом действительно нет ничего, так почему бы просто не жить нормальной жизнью и не думать ни о чем?

Для себя проблем в отсутствии волос Валерий больше не видит, но размышлять о своей особенности все же приходится. Парень на фоне внезапного облысения и последовавшего за этим стресса размышлял, может ли это произойти с его детьми.

— И, случится так или нет, даже не от пола ребенка может зависеть, потому что мы до сих пор не знаем, из-за чего так произошло у меня и к чему нам готовиться. Но я уже разговаривал с дерматологами на эту тему — врачи говорят, что пока нам бояться нечего. Так что у нас переживание такое, больше второстепенное по этой части — мы сильнее волнуемся из-за того, что у жены сахарный диабет, — говорит Валерий.

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«У кагосьці «васьмёрак» няма, у кагосьці пупок завязаны не так»

Дети жителя Бреста Олега уже подрастают — дочь учится в младших классах, а сын ходит в детский сад. У мальчика пока длинные волосы — отец шутит, что это, возможно, неспроста:

— Магчыма, гэта я гэта так гіперкампенсую: «Ну, у мяне няма валасоў, дык хай у цябе будуць доўгія».

Мужчине 30 лет, для него «сценарий типичной мужской алопеции» тоже начался рано — с 16. Сначала редела макушка, после — лоб. Олег с того момента начал коротко стричься, чтобы была не сильно заметна разница в густоте волос.

— Я неяк востра не зрэагаваў — крыху дасада была, але хутка прайшла. Асабліва ў жыцці гэта не перашкаджала, — рассказывает он. — Год восем таму я пастрыгся налыса, пакінуў толькі бараду — мне падабалася. Але, шчыра кажучы, задзяўбло падтрымліваць галаву ў такім стане — па-добраму, гэта трэба раз на тыдзень-два стрыгчы. І я забіў. Зараз у мяне такі «ленінскі» варыянт. Асабліва не парыць, як яно выглядае. Але, ведаеце, я гляджу на людзей з доўгімі валасамі і ўяўляю, як жа гэта, напэўна, запарна — мыць, вычосваць. А з другога боку, калі у мужчыны валасы да плеч, умоўна, выглядае даволі прыгожа. Думаю, мне б такое пасавала. Але можна паспрабаваць ужо толькі з парыком (смеется).

Олегу «может, и хотелось бы решить этот вопрос», но он не хочет тратить на это свой ресурс. Как и другим собеседникам, ему не нравится и вариант с начесом:

— Хтосьці п’е прэпараты, якія стымулююць рост валос, хтосьці лятае ў Турцыю на перасадку. Не хачу прымаць лекі, мазаць чымсьці галаву, не хачу рабіць аперацыі — менавіта я не бачу сэнс пра гэта клапаціцца. У кагосьці «васьмёрак» няма, у кагосьці пупок завязаны не так, як у астатніх — гэта асаблівасць, якая на характар чалавека не ўплывае. Якая розніца, якія ў яго валасы? Агулам лічу, што лепей сваю «перажывалку» траціць на штосьці больш важнае — праблемы са здароўем, сям’ёй, чым на знешнасць. Але, калі чалавеку важна, асабліва калі ёсць ужо псіхалагічныя праблемы, загоны, чаму б і не? Ну і калі ў чалавека такі вобраз — з зачосам, гэта яго выбар. Кожны вольны рабіць са сваім целам (у межах разумнага) тое, што ён сам хоча.

Молодой отец не исключает, что его сын, когда вырастет, тоже столкнется с алопецией. Он не видит в этом проблем, хотя утверждает, что они с женой планируют поговорить на эту тему с ребенком:

— Ну, будзе нейкая размова кшталту «вось так і так, такое бывае, і тут нічога страшнага — гэта не ўродства, не мутацыя, з гэтым людзі жывуць. І ні на што, акрамя самаадчування, яно не ўплывае». Думаю, мы з жонкай хацелі б сыну данесці, што не трэба замарочвацца. Але, што рабіць, ён будзе абіраць сам — мы можам толькі паказаць варыянты.

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