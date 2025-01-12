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Белорусы возглавили топ иностранных туристов в неожиданной европейской достопримечательности

  • 12.01.2025, 9:54
  • 3,582
Белорусы возглавили топ иностранных туристов в неожиданной европейской достопримечательности

Многие о ней даже не слышали.

Беларусы в 2024 году стали лидерами по числу иностранных туристов, зарегистрировавшихся при посещении замка Ториха в одноименном испанском городе, расположенном в провинции Гвадалахара автономного сообщества Кастилия-ла-Манча, обратил внимание портал «Беларусь и мир».

Об этом сообщил центр по содействию туризму провинции Гвадалахара (CITUG), который в настоящее время базируется в оборонительном сооружении, построенном рыцарями-тамплиерами в XI веке.

Всего за год центром было зарегистрировано 25 584 посетителя. Из них не испанцами были 454 человека из 41 государства Европы, Америки, Азии и Африки.

Больше всего иностранных туристов оказалось из Беларуси — 48 человек, или 10,57% от общего числа. Они потеснили с первого места гостей из США, которых получилось 46 человек, или 10,13%.

Далее в рейтинге следуют приезжавшие из Великобритании (37 туристов, или 8,14%), Франции (32 туриста, или 7,04%) и Польши (26 туристов, или 5,72%).

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