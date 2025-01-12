Украинские дроны громят войска КНДР в Курской области 12.01.2025, 9:59

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Северокорейцам нанесен значительный ущерб.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что развертывание больших штурмовых групп военных Северной Кореи на стороне России, несмотря на частые удары украинских беспилотников, вероятно, приводит к значительным потерям со стороны КНДР.

Об этом пишет ISW.

Сообщается, что украинские силы захватили первых северокорейских военнопленных в Курской области. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что 9 января Силы специальных операций Украины взяли в плен северокорейского солдата в этом регионе. Недавно десантно-штурмовые войска Украины захватили еще одного военного КНДР.

СБУ отметила, что украинская власть сотрудничает с южнокорейской разведкой для коммуникации с военнопленными, поскольку те не разговаривают на английском, русском или украинском языках.

У одного из пленных обнаружили российский военный билет Республики Тува, выданный осенью 2024 года.

По словам военнопленного, он прошел лишь неделю обучения перед отправкой на боевые действия, считая, что едет на учебу, а не на войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские или северокорейские силы часто уничтожают раненых солдат КНДР, чтобы скрыть их участие в войне.

«Несмотря на частые удары беспилотников ВСУ, северокорейские войска продолжают использовать большие штурмовые группы, что способствует высокому уровню потерь среди них и повлияет на выводы северокорейского командования о боевых действиях», — пишут аналитики.

Издание The Washington Post сообщило, что северокорейские подразделения атакуют большими группами при поддержке российской артиллерии и дронов, тогда как российские войска действуют меньшими группами.

Также северокорейские солдаты игнорируют удары беспилотников и продолжают продвигаться вперед.

По данным The Washington Post, российские войска идут вслед за северокорейскими для закрепления позиций, однако проблемы со связью между российскими и северокорейскими подразделениями замедляют их действия.

Украинские военные сообщают, что в декабре 2024 года силы КНДР начали штурм численностью 400−500 человек, превосходя украинские силы в шесть раз. Из-за недостатка боеприпасов украинские силы отступили после восьмичасового боя.

«Если российское командование продолжит использовать северокорейские войска для атак с высокими потерями пехоты, способность КНДР интегрировать полученный опыт существенно ухудшится. Неумение эффективно противостоять беспилотникам также негативно повлияет на их выводы из этой войны», — добавили аналитики.

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