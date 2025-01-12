Главная альтернатива Путину 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

12.01.2025, 10:18

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В конечном итоге Россия просто рассыпется.

Согласно данным ВЦИОМ, 1% россиян назвали политиком 2024 года умершего в 2022 году Владимира Жириновского.

Для сравнения, он сумел опередить Собянина, Зюганова и Шойгу.

Современная Путинская РФ — это царство мертвых. Система законсервировалась настолько, что даже смерть ее представителя принципиально ни на что не влияет.

Что жив, что мертв — какая разница?

Можно даже не сомневаться, что если бы вместо Слуцкого на «выборы» прошлого года от ЛДПР «выдвинулся» бы НейроЖириновский, то он бы получил куда больше реальных голосов.

Именно поэтому, даже при всем желании, нынешнюю систему невозможно перезагрузить/пересобрать — она уже гниет изнутри и разлагается.

В конечном итоге она просто рассыпется, оставив после себя лишь пыль и на ее месте зародится нечто новое. Не факт, что сильно лучше, но точно живое.

Пока же Жириновский, спустя 3 года после собственной смерти, продолжает претендовать на звание политика года, а убитый в позапрошлом году Пригожин остается главной альтернативой Путину.

И это все вполне закономерно.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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