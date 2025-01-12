Зачем опытные водители возят в авто горчицу? 5 12.01.2025, 10:20

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Хитрый лайфхак удивит многих.

Многие водители со стажем имеют свои лайфхаки, которые помогают им ухаживать за автомобилем. В частности, некоторые могут возить с собой горчичный порошок.

Как пишет издание «Твоя машина», с помощью горчицы можно временно замаскировать мелкие царапины на кузове автомобиля. Если втереть её в место повреждения, то маленькие частицы заполнят собой образовавшиеся пустоты.

Также горчица помогает при возникновении утечки в системе охлаждения. Появление течи в радиаторе или магистральных каналах может привести к серьезным проблемам, в частности к тому, что двигатель авто быстро перегреется и «закипит».

Засыпав в систему горчичный порошок, можно выиграть немного времени, поскольку он собой перекроет места утечки и не позволит охлаждающей жидкости быстро вытечь из системы. Этого может быть достаточно, чтобы безопасно добраться домой или до ближайшего СТО.

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