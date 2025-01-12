Forbes: Украинские дроны «Винчестер» сменили тактику и теперь охотятся на солдат РФ

Forbes: Украинские дроны «Винчестер» сменили тактику и теперь охотятся на солдат РФ2
- 12.01.2025, 10:24
- 1,738
Ценность беспилотника с ружьем в том, что он может атаковать не один раз.
Украина создала беспилотник «Винчестер» c ружьями для борьбы с российскими дронами. Однако целями новых украинских fpv-беспилотников теперь становятся не только на дроны, но и российская пехота, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.
Так, он анализирует одно из недавних видео, на котором один из дронов «Винчестер» выслеживает и взрывает российские беспилотники. Как отмечает Акс, во время задания один из операторов воспользовался возможгностью и атаковал российского (или северокорейского, если бой происходил в Курской области России) солдата, встреченного на пути дрона.
Как отмечает аналитик, пока трудно судить, свидетельствует ли это об изменении тактики украинских беспилотников, но безусловно подчеркивает ценность fpv-дронов с оружием.
Большинство таких дронов - это системы одноразового использования, которые подрывают цель и самоуничтожаются в процессе.
Однако дрон «Винчестер», оснащенный ружьями – это многоразовое оружие, которое может нанести множество ударов, прежде чем он самоликвидируется или будет сбит.
В то же в ремя, отмечает аналитик, у таких дронов есть недостаток - ружья лучше всего работают на близком расстоянии из-за рассеивания их выстрелов.
«Чтобы застрелить солдата, дрону нужно подобраться поближе. А на таком расстоянии он может быть уязвим для собственного оружия солдата», - отмечает Акс.