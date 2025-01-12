Forbes: Украинские дроны «Винчестер» сменили тактику и теперь охотятся на солдат РФ 2 12.01.2025, 10:24

1,738

Ценность беспилотника с ружьем в том, что он может атаковать не один раз.

Украина создала беспилотник «Винчестер» c ружьями для борьбы с российскими дронами. Однако целями новых украинских fpv-беспилотников теперь становятся не только на дроны, но и российская пехота, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Так, он анализирует одно из недавних видео, на котором один из дронов «Винчестер» выслеживает и взрывает российские беспилотники. Как отмечает Акс, во время задания один из операторов воспользовался возможгностью и атаковал российского (или северокорейского, если бой происходил в Курской области России) солдата, встреченного на пути дрона.

Как отмечает аналитик, пока трудно судить, свидетельствует ли это об изменении тактики украинских беспилотников, но безусловно подчеркивает ценность fpv-дронов с оружием.

Большинство таких дронов - это системы одноразового использования, которые подрывают цель и самоуничтожаются в процессе.

Однако дрон «Винчестер», оснащенный ружьями – это многоразовое оружие, которое может нанести множество ударов, прежде чем он самоликвидируется или будет сбит.

В то же в ремя, отмечает аналитик, у таких дронов есть недостаток - ружья лучше всего работают на близком расстоянии из-за рассеивания их выстрелов.

«Чтобы застрелить солдата, дрону нужно подобраться поближе. А на таком расстоянии он может быть уязвим для собственного оружия солдата», - отмечает Акс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com