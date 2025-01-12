«Для Путина готовится ловушка» 12.01.2025, 10:29

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У Трампа есть позиция.

Политический эксперт Тарас Загородний в эфире Radio NV рассказал о ловушке, в которую может попасть российский диктатор Владимир Путин в случае начала переговоров:

— Наша задача и задача [президента Владимира] Зеленского — сделать Путина виноватым в том, что он не хочет идти на требования [избранного президента США Дональда] Трампа. А дальше сказать: «Если Путин не хочет [договариваться], то давайте нам больше оружия, будем решать этот вопрос, как он должен быть».

Зеленский давал интервью [подкастеру Лексу] Фридману, и там из интересного, как они хотят сделать Путина виноватым, это достаточная рабочая схема. Как сказал Зеленский: Я хочу встретиться с Трампом, потом Трамп теоретически встречается с Путиным, и где-то мы выходим на совместную работу, условно говоря, в присутствии Трампа встречаемся с Путиным.

Ловушка для Путина в том, что он не собирается встречаться с Зеленским. Почему? Потому что Путин вообще не собирается вести переговоры с Украиной. Он хочет вести переговоры с США по вопросу Украины.

У Трампа же есть его позиция: он же хочет быть миротворцем. Если я миротворец, значит все приезжают ко мне (это может быть в разном формате — какие-то конференции, или какие-то саммиты и т. д.), вы здесь садитесь за стол переговоров, и мы что-то решим. Но вот здесь ловушка для Путина, потому что он не собирается это делать, и это очень хорошо для нас.

И, во-вторых, он же нашу власть не считает легитимной. Они сами уже запутались, с кем они хотят идти на переговоры в таком формате.

И третье, Путин столько наговорил о Зеленском, что он не сможет никому объяснить, если, условно говоря, завершается война, [почему] он вел переговоры с тем, кого сколько раз называл… [Он говорил], что Зеленский «возглавляет неонацистское государство» и так далее.

Поэтому здесь дипломатическая игра должна быть, но мы должны понимать, что ничто так не подкрепляет весомость слов украинских дипломатов, как удары по территории Российской Федерации. Поэтому мы должны концентрироваться, сколько у нас оружия и сколько ударов наносится в то время, например, когда идут переговоры.

Потому что американцы абсолютно реалистичные люди. Они будут всегда спрашивать россиян: «А что вы можете вообще гарантировать, что за вами есть? Из Сирии вас вытворили». А для россиян это очень болезненный удар, потому что они всегда разыгрывали вопросы Ближнего Востока в переговорах с американцами последние 70 лет. Теперь нет такого рычага.

Дальше скажут: «Вот, смотрите, каждый день по вам прилетают беспилотники». Вот только сегодня [11 января] долбанули уже по Новороссийску, а это же нефть. Дальше ваших генералов убивают в Москве — [Игоря] Кириллова, которому СБУ дали покататься на самокате.

Это тоже работает на американцев, потому что они спросят: «Путин, а что ты вообще можешь гарантировать? Ты не контролируешь ситуацию у себя в стране». И еще украинские войска находятся на территории России.

Это все работает в совокупности. Не просто пришли, что-то поговорили, а с какими картами ты пришел поговорить, а что за тобой есть. Есть ли за тобой реальная сила, которая позволяет реализовывать твои пожелания.

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