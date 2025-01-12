Азербайджан остановил поставки газа в Сербию 1 12.01.2025, 10:36

1,994

Неизвестно, когда они возобновятся.

Поставки газа из Азербайджана в Сербию приостановлены, и неизвестно, когда они возобновятся.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает информационное агентство Tanjug.

По его словам, о приостановлении поставок сообщила азербайджанская сторона.

«Я получил информацию от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за форс-мажорных обстоятельств и проблем, которые у них возникли, мы на сегодня не можем рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа, которые поступали ежедневно», – сказал Вучич.

Как он отметил, пока неясно, когда возобновятся поставки газа. «Это означает, что отныне мы начнем расходовать запасы газа», – сказал Вучич. Он выразил надежду, что поставки возобновятся через месяц-два.

В 2023 году Сербия подписала соглашение с Азербайджаном о закупке 400 миллионов кубометров природного газа в год с 2024 года. В целом Сербия использует более 3 миллиардов кубометров газа в год. Остальной газ поступает из России.

Сербия находится под давлением необходимости уменьшить свою зависимость от России в сфере поставок газа и нефти. После новых санкций США против российского нефтяного сектора российской компании «Газпром нефть» будет предоставлено 45 дней для выхода из собственности сербской нефтяной компании NIS, которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Сербии, сообщает агентство Reuters.

Мажоритарными владельцами NIS являются «Газпром нефть», которой принадлежит 50% акций, и российский «Газпром», которому принадлежит 6,15% акций. Правительство Сербии владеет 29,87%, а остальные акции принадлежат мелким акционерам.

Ранее на этой неделе Болгария также заявила, что Азербайджан приостановил контрактные поставки газа с 7 по 11 января по неустановленным техническим причинам.

Перерыв произошел после того, как азербайджанское подразделение BP заявило в пятницу, что приостановило работу платформы «Шах-Дениз Альфа» после обнаружения технической проблемы на подводном газопроводе для экспорта газового конденсата.

Между тем в сербском правительстве подчеркивали намерения и дальше покупать российский газ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com