Илья Протас набрал пять баллов в матче OHL и вошел в топ-3 бомбардиров лиги 12.01.2025, 10:50

Белорус также занимает четвертую строчку в списке снайперов OHL.

«Виндзор» дома обыграл «Флинт» (8:6) в регулярном чемпионате OHL.

Белорусский нападающий хозяев Илья Протас оформил хет-трик, а также заработал ассистентские баллы на 9-й и 37-й минутах.

Также Протас исполнил 5 бросков в створ ворот, получил 2 штрафных минуты, выиграл 8 из 16 вбрасываний и заработал показатель полезности «+5». Он был признан первой звездой матча, пишет «Трибуна».

Отметим, что белорус второй раз в сезоне набирает пять очков и делает хет-трик.

В 38 поединках нынешнего чемпионата OHL игрок набрал 66 (29+37) баллов при 16 минутах штрафа и показателе полезности «+28».

Протас – второй бомбардир команды и третий – во всей лиге. Также занимает четвертую строчку в списке снайперов OHL.

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