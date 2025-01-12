«Это уже личное поражение Путина» 1 12.01.2025, 11:04

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Информационное, политическое и, в первую очередь — военное.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев напомнил о важном значении Курской области для Украины.

«Никто не будет заставлять возвращать без боя Курскую область России, потому что это наш козырь на переговорах и не только», — сообщил Дмитрий Снегирев.

Именно перенос войны на территорию России стал ударом по репутации Путина, который перечеркнул все утверждения об «СВО», транслируемые российскими пропагандистами.

Военный эксперт ответил на вопрос, будут ли власти США требовать от Украины выйти из Курской области: «Сколько бы российская сторона не заявляла о том, что дальнейшее продвижение Сил обороны Украины фактически удалось остановить, но есть заявление действующего госсекретаря США о том, что Курская операция существенно усиливает позицию Украины в ходе возможных мирных переговоров, то есть американская сторона прекрасно понимает, что Курская операция ставит фактически точку в российском плане окончания войны за счет территориальных уступок со стороны Украины».

После этого юрист добавил: «Даже контроль 600 км в Курской области, о чем идет на данный момент речь, позволяет Украине фактически свести на нет характер российской риторики по поводу так называемой «СВО». Война перенесена на территорию РФ, а это уже личное поражение Путина информационное, политическое и, в первую очередь, военное».

«То, что мы можем сейчас констатировать, поскольку информационная тишина, что происходит фактически повторение первого украинского наступления в Курской области. Вы помните, тогда в атмосфере абсолютной информационной тишины Силы обороны Украины взяли под свой контроль порядка 1200 км². Минимальное количество информации из Курской области о планах и дальнейших продвижениях Сил обороны Украины - именно это позволило осуществить планы Генштаба ВСУ», — пояснил, что происходит в Курской области, военный эксперт.

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