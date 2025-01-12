В Минске трое подростков разбили восемь припаркованных автомобилей 9 12.01.2025, 11:16

5,344

Они шли по двору и беспричинно наносили удары.

Трое подростков в Минске повредили восемь машин, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило сообщение о том, что ночью в припаркованных у дома автомобилях были разбиты стекла и боковые зеркала, на кузовах появились вмятины. Сотрудники милиции установили, что машины повредили двое 14-летних подростков и их 17-летний приятель. Они шли по двору и беспричинно наносили удары, повредив не менее 8 транспортных средств.

Подростки объяснили свое поведение тем, что находились в состоянии алкогольного опьянении и не контролировали действия.

«Сотрудники милиции проводят проверку по факту того, как и где несовершеннолетние приобрели алкоголь. Причастные будут привлечены к ответственности. Помимо того, устанавливается сумма причиненного ущерба. Его придется возмещать несовершеннолетним и их родителям», — отметили в милиции.

В отношении парней возбудили уголовное дело за хулиганство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com