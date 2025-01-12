В Минске трое подростков разбили восемь припаркованных автомобилей

В Минске трое подростков разбили восемь припаркованных автомобилей9
- 12.01.2025, 11:16
- 5,344
Они шли по двору и беспричинно наносили удары.
Трое подростков в Минске повредили восемь машин, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию поступило сообщение о том, что ночью в припаркованных у дома автомобилях были разбиты стекла и боковые зеркала, на кузовах появились вмятины. Сотрудники милиции установили, что машины повредили двое 14-летних подростков и их 17-летний приятель. Они шли по двору и беспричинно наносили удары, повредив не менее 8 транспортных средств.
Подростки объяснили свое поведение тем, что находились в состоянии алкогольного опьянении и не контролировали действия.
«Сотрудники милиции проводят проверку по факту того, как и где несовершеннолетние приобрели алкоголь. Причастные будут привлечены к ответственности. Помимо того, устанавливается сумма причиненного ущерба. Его придется возмещать несовершеннолетним и их родителям», — отметили в милиции.
В отношении парней возбудили уголовное дело за хулиганство.