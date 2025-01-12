закрыть
12 января 2025, воскресенье, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске трое подростков разбили восемь припаркованных автомобилей

9
  • 12.01.2025, 11:16
  • 5,344
В Минске трое подростков разбили восемь припаркованных автомобилей

Они шли по двору и беспричинно наносили удары.

Трое подростков в Минске повредили восемь машин, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило сообщение о том, что ночью в припаркованных у дома автомобилях были разбиты стекла и боковые зеркала, на кузовах появились вмятины. Сотрудники милиции установили, что машины повредили двое 14-летних подростков и их 17-летний приятель. Они шли по двору и беспричинно наносили удары, повредив не менее 8 транспортных средств.

Подростки объяснили свое поведение тем, что находились в состоянии алкогольного опьянении и не контролировали действия.

«Сотрудники милиции проводят проверку по факту того, как и где несовершеннолетние приобрели алкоголь. Причастные будут привлечены к ответственности. Помимо того, устанавливается сумма причиненного ущерба. Его придется возмещать несовершеннолетним и их родителям», — отметили в милиции.

В отношении парней возбудили уголовное дело за хулиганство.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов