Крупные банки в США возвращают сотрудников в офис 1 12.01.2025, 11:21

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Компании пытаются вернуть сотрудников с «удаленки», но встречают отпор.

JPMorgan Chase, крупнейший банк США, по сообщениям, готовится объявить о возвращении к полноценной офисной работе для всех своих сотрудников, тем самым прекращая действие гибридного формата работы, введенного во время пандемии, пишут «Детали».

Bloomberg, со ссылкой на осведомленные источники, сообщает, что банк, в котором работает более 300 000 человек по всему миру, объявит об этом изменении в ближайшие недели. Это заменит существующий трехдневный офисный мандат для многих его работников.

Следует отметить, что 60% сотрудников банка, включая многих трейдеров и работников розничных отделений, вернулись в офис еще в прошлом году. В банке объяснили это изменениями в регулировании, которые усложнили возможность удаленной работы.

Позиция в отношении политики работы из дома различается среди фирм с Уолл-стрит. Goldman Sachs Group выступает за то, чтобы сотрудники находились в офисе пять дней в неделю, в то время как Citigroup Inc. сохраняет трехдневную офисную политику для многих своих сотрудников.

Компании пытаются вернуть сотрудников с «удаленки», но встречают отпор

Терпение руководства большинства компаний, отправивших сотрудников работать удаленно во время пандемии коронавируса, подходит к концу из-за нежелания сотрудников возвращаться в офисы. Телеканал CNBC сообщал со ссылкой на исследование Resume Builder, в ходе которого опросили тысячу руководителей, что около 90% компаний намеревались вернуть сотрудников в офисы к концу 2024 года. Почти 30% готовы уволить сотрудников, которые откажутся возвращаться с «удаленки».

Основное преимущество удаленной работы во время коронавируса — отсутствие контактов — со временем превратилось в головную боль для руководства компаний, которое считает, что гибридный формат работы менее эффективный. Но сотрудники, со своей стороны, уже свыклись с работой из дома и выступают категорически против возвращения в офис даже на несколько дней в неделю.

На первом этапе компании пытались заманить сотрудников в офисы, предлагая различные бонусы и льготы, но затем переключились на санкции. Руководство компании Meta в 2023 году потребовало, чтобы сотрудники, которые не работают удаленно на постоянной основе, посещали офис не реже трех раз в неделю начиная с сентября. В противном случае им будут грозить «дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения».

Google тоже настаивает на том, чтобы сотрудники ходили в офис хотя бы три дня в неделю. Снова ходить в офис потребовал от сотрудников даже сервис для видеоконференций Zoom, название которого ассоциируется с удаленной работой. Insider пишет, что те, кто живет в радиусе 80 километров от офиса, теперь должны работать из офиса минимум два дня в неделю.

Трудно сказать, чем закончится противостояние, так как, согласно опросам, на рынке труда молодежь отдает предпочтение гибридной форме работы. От одного до трех дней в неделю в домашних условиях, остальные — в офисе. Более того, наибольшей популярностью пользуются компании, где разрешается самим выбирать присутственные дни.

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