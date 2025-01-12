«Мне написал официальный представитель бренда и потребовал удалить объявление» 25 12.01.2025, 11:28

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Белоруска купила дорогую косметику, которая ей не подошла, и столкнулась с проблемой.

Белоруска столкнулась с непростой ситуацией: она купила у косметолога дорогие кремы для лица, которые, к сожалению, ей не подошли. Чтобы вернуть хотя бы часть потраченных денег, девушка решила перепродать еще неиспользованную косметику через интернет, пишет a target="_blank" href=https://money.onliner.by/2025/01/12/devushka-kupila-doroguyu>«Онлайнер».

Однако неожиданно на нее вышел представитель бренда и заявил, что такие действия незаконны, ведь это не просто крем, а лекарство. Кто прав? Разбираемся с юристом по защите прав потребителей.

«Мне что, ее выбрасывать?»

Виктория рассказала, что купила у своего косметолога целую линейку кремов для лица. После нескольких применений стало понятно: косметика не подходит. Остальные омолаживающие средства, оставшиеся запечатанными, она решила продать через интернет-барахолку. Там-то на нее и вышли местные представители.

— Я выставила средства на продажу по цене намного ниже, чем купила: крем за 120 рублей (покупка — 150 рублей), сыворотку за 175 рублей (покупка — 220 рублей). Но вскоре мне написал официальный представитель бренда — потребовал удалить объявление и пригрозил обращением в прокуратуру и налоговую.

Как предполагает девушка, основной претензией стала слишком низкая цена по сравнению с той, которую устанавливают косметологи.

— Косметолог говорила, что продукцию запрещают продавать дешевле. Видимо, это их ценовая политика. Я убрала объявление, так как не была уверена, что это не являлось нарушением закона. Но мне интересно, если я купила средство у косметолога и оно мне не подошло — почему я не могу его продать? Мне что, его выбрасывать?

«Это лекарственный препарат, а не простая косметика»

Журналисты связались с руководителем компании Юрием, который лично отговаривал Викторию от продажи косметики в чате барахолки. Вот что он рассказал:

— В данном случае речь идет не просто о косметике, а о фармакологических препаратах, основу которых составляют кислоты. Эти продукты решают четыре основные проблемы кожи: старение, морщины, акне и розацеа (покраснение кожи).

Работа с данными кремами требует профессионального подхода, и обычный человек не может самостоятельно назначать себе такие препараты. Именно поэтому мы не продаем их напрямую конечным потребителям, а поставляем только косметологам в салоны красоты. Продажа всей линейки через интернет-площадки и маркетплейсы строго запрещена по соглашению с производителем. Нарушение этого правила может привести к расторжению контракта. Мы понимаем, что речь идет о фармацевтике, и для нас важно, чтобы продукция использовалась строго по назначению.

— Можно ли вернуть вашу косметику, если она не подошла потребителю?

— Косметика, которую покупают у нас салоны красоты, становится их собственностью. Возврат ее обратно нам возможен только при выявлении заводского брака. Если препарат не подошел клиенту, это, как правило, связано с ошибками диагностики или неправильно подобранным уходом, а не качеством крема. К сожалению, не все беларусские косметологи достаточно компетентны при назначении того или иного средства. А ведь такая халатность может навредить клиенту, и в случае серьезных последствий человек может даже подать в суд на косметолога. Вопросы возврата и компенсации решаются исключительно между косметологом и его клиентом, — объясняет представитель.

Эти средства действительно нельзя так продавать

Юристы поясняют, что запрет на продажу косметики физическими лицами возможен только в том случае, если она обладает свойствами лекарственного средства. Если косметика используется исключительно для ухода за кожей и не обладает лечебным действием, законодательных оснований для запрета ее перепродажи нет.

— Действительно, согласно закону «Об обращении лекарственных средств», их реализация осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Т.е. реализация физлицами лекарственных средств не допускается.

По тому же закону лекарственное средство — средство, представляющее собой или содержащее вещество либо комбинацию веществ, вступающее в контакт с организмом человека, предназначенное для лечения, медицинской профилактики заболеваний человека либо восстановления, коррекции или изменения физиологических функций его организма посредством фармакологического, иммунологического либо метаболического воздействия или для диагностики заболеваний и состояний человека. Если косметика, реализуемая потребителем, обладает свойствами лекарственного средства, то, конечно, продавать ее он не может, — рассказывает юрист защиты прав потребителей.

К сожалению, ситуация с возвратом косметики остается сложной. Ведь если продукция уже использована, вернуть ее косметологу крайне сложно, а отсутствие дефектов означает, что продавец не нарушил закон и не обязан возвращать деньги. Если по-хорошему договориться не получится, потребителю придется в суде доказывать ошибку косметолога, чтобы вернуть свои деньги.

Как вернуть косметику продавцу

Косметику надлежащего качества можно вернуть, но есть нюансы. Закон позволяет обменять или вернуть любой непродовольственный товар в течение 14 дней после покупки, если он не использовался, сохранил все потребительские свойства, а у вас есть чек или другое подтверждение покупки. Косметика входит в перечень товаров, которые нельзя вернуть, если упаковка была нарушена. Поэтому важно, чтобы средство оставалось герметично запакованным.

Возвращать товар нужно в магазин, где он был куплен, или в другое место, указанное продавцом. Деньги вам вернут тем же способом, которым вы оплатили покупку, не позднее чем через 7 дней. Если возврат происходит по вашей инициативе, то расходы на транспортировку товара вы берете на себя.

Важно помнить, что косметика с браком возвращается по другим правилам. В этом случае продавец обязан устранить недостатки бесплатно или заменить товар.

Советы при покупке дорогой косметики

Перед тем как приобрести дорогую косметику, стоит подумать дважды. Поставщик бренда рассказал, что наравне с качеством препарата роль играют и знания косметолога.

— Перед покупкой первое, на что стоит обратить внимание, — это квалификация специалиста. Не стоит доверять свое лицо условной «тете Вале», которая работает на квартире и предлагает самые дешевые процедуры без уплаты налогов. Такой специалист едва ли сможет правильно подобрать косметику или оценить состояние вашей кожи.

Хороший косметолог всегда начинает с детального сбора информации о клиенте: почему возникли проблемы с кожей, как давно, что уже предпринималось для их устранения. Подбор профессиональной косметики требует глубоких знаний и учета предыдущего ухода. Например, если раньше вы пользовались обычными домашними кремами, переход на профессиональные средства, содержащие кислоты, может вызвать реакцию кожи. Однако это не означает, что продукт некачественный — это часть процесса адаптации, о которой косметолог должен заранее предупредить.

Также важно помнить, что результат от профессиональной косметики не бывает мгновенным. Как сказал один косметолог, «стареем мы всю жизнь, а омолодиться хотим за неделю — так не бывает». Поэтому хороший специалист объяснит, что первые видимые результаты появятся через 2−3 недели и процесс ухода требует времени.

Чтобы не попасть к неквалифицированному специалисту, ориентируйтесь на отзывы, репутацию, а не на стоимость процедур. На красоте лучше не экономить.

Также стоит уточнить порядок возврата и, как говорится, договориться обо всем на берегу. И не забыть про чек.

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