Президент Южной Кореи отказался идти в суд по делу об импичменте 12.01.2025, 11:51

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Юн Сок Ель

СМИ узнали причину.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не посетит первое официальное слушание по делу об импичменте на этой неделе. Это связано с его опасениями за свою безопасность.

Об этом сообщает Yonhap.

Адвокат защиты Юн Гап Ген сделал это заявление, поскольку Конституционный суд проведет первые устные аргументы по делу об импичменте Юна во вторник, 14 января.

А следователи пытаются задержать импичментированного президента для допроса по отдельному делу, связанному с его кратковременным введением военного положения.

«Поскольку продолжаются попытки исполнения незаконного и недействительного ордера на арест, есть беспокойство личной безопасностью и несчастными случаями», - сказал адвокат.

По его словам, для того, чтобы Юн Сок Ель явился в суд, «необходимо решить вопрос личной безопасности».

Суд над Юн Сок Елем

Ранее Конституционный суд Южной Кореи заявил, что начнет устные аргументы в судебном процессе во вторник, 14 января, а до 4 февраля запланировано всего пять слушаний.

Адвокаты Юна ранее заявляли, что президент посетит процесс по импичменту в «подходящее» время, чтобы представить свое дело.

Как отмечают СМИ, если Юн Сок Ель не явится на слушания 14 января, суд должен будет прекратить заседание и созвать снова в четверг, 16 января, на второе заседание, которое затем может продолжаться даже при его отсутствии.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Оно действовало около шести часов, после чего президент извинился за такое решение.

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