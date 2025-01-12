Бегает и закапывает мусор: как работает первый в мире «умный» бионический кот MarsCat 2 12.01.2025, 11:59

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MarsCat

Фото: Elephant Robotics

Кот полностью автономен и не требует инструкций для выполнения своих действий.

MarsCat от Elephant Robotics, первый в мире бионический домашний кот, разработан как робот-компаньон для дома, образовательных целей и исследований. Об этом пишет Interesting Engineering.

В отличие от традиционных домашних животных, MarsCat полностью автономен и не требует инструкций для выполнения своих реалистичных действий. Он ходит, бегает, спит, тянется и даже имитирует действия, например, закапывание мусора, но без сопутствующего беспорядка. Робот-кот адаптируется к взаимодействиям, выражая различные эмоции жестами и мяуканьем. Он способен реагировать на прикосновения, распознавать голоса и, лица и даже играть с игрушками или с настоящими кошками.

MarsCat может слышать команды, хотя и не всегда подчиняется, отражая личность, которая развивается в зависимости от того, как с ним обращаются. Он также распознает предметы, игрушки и даже свою кровать.

Личность бионического кота столь же динамична, как и его особенности. MarsCat обладает шестью чертами характера — энтузиаст, отчужденный, энергичный, ленивый, общительный и застенчивый, — которые развиваются на основе взаимодействия с пользователем. Такие факторы, как частота речи, отзывчивость во время игры и тон звуков, формируют его индивидуальность. Это гарантирует, что каждый робот действительно единственный в своем роде.

Устройство работает на четырехъядерном Raspberry Pi и программируется, что позволяет пользователям создавать уникальные приложения и расширять его возможности. Эта гибкость делает его отличным инструментом для образования, исследований и коммерческих целей.

Владельцы MarsCat могут персонализировать своего бионического питомца с помощью аксессуаров, таких как одежда, шапки, ошейники и шарфы. Цвет глаз и действия также можно настроить с помощью приложения MarsApp.

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