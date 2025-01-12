закрыть
12 января 2025, воскресенье, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Солдаты КНДР становятся приманками на поле боя

2
  • 12.01.2025, 12:07
  • 3,712
WSJ: Солдаты КНДР становятся приманками на поле боя

Раскрыты детали «ужасной тактики» россиян.

Северокорейских солдат, которые воюют против Украины, россияне используют как живые приманки для украинских дронов. Также эти солдаты имеют «промытые мозги» и заучивают наизусть речи лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом свидетельствуют записи в дневнике погибшего военного КНДР, которые проанализировали независимые эксперты, пишет The Wall Street Journal.

В частности, в дневнике есть рисунок, на котором подробно показано, как северокорейские солдаты должны реагировать на приближение украинского беспилотника. Один солдат, названный «приманкой», должен стоять на месте, чтобы заманить беспилотник, а другие должны сбить дрон. Также в дневнике описаны жизнь на фронте, тактика ведения боя, есть признание в любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Независимые эксперты, проанализировав записи, утверждают, что они настоящие: почерк, выбор слов, высказывания идеологического характера присущи для северокорейцев.

«Даже ценой своей жизни я буду выполнять приказы верховного главнокомандующего без колебаний. Я покажу всему миру храбрость и самопожертвование спецназа Ким Чен Ына», - цитирует издание запись из дневника.

Автора дневника, как свидетельствует паспорт, зовут Чон Кен Хон. Он был убит вместе с двумя другими солдатами в перестрелке 21 декабря в районе села Погребки на юго-западе Курской области.

9 декабря Чон записал, что празднует день рождения своего друга, которого назвал своим «ближайшим товарищем». Он написал, что скучает по родине, потому что «оставил теплые объятия моих дорогих отца и матери».

В описании тактики применения беспилотников Чон написал, что солдат, который выполняет роли «приманки», должен находиться на расстоянии около 7 метров от беспилотника. Солдаты, подвергшиеся артиллерийскому обстрелу, должны бежать в сторону ранее пораженного места, поскольку вероятность того, что в одно и то же место попадут дважды, минимальна.

Также Чон в дневнике перечислил некоторые идеологические постулаты режима Кима. По его словам, он вырос в «благосклонных объятиях» правящей Трудовой партии и его задача как солдата - защищать Кима. Кроме того, написал, что ему необходимо искупить «грехи прошлого».

«Содержание дневника типично для северокорейского солдата с промытыми мозгами», - пояснил бывший генерал-майор южнокорейской армии Бан Чон Кван.

Также в дневнике есть записанная речь Кима, которую он произнес перед командирами батальонов в ноябре прошлого года в Пхеньяне. Солдаты обязаны заучивать речи диктатора слово в слово, утверждают эксперты. В отрывке из дневника приводится задание Кима для северокорейской армии: «немедленно начинать бой» после получения приказа.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов