Рейс «Белавиа» в Санкт-Петербург срочно вернули в Минск

Рейс «Белавиа» в Санкт-Петербург срочно вернули в Минск6
- 12.01.2025, 12:15
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Что произошло?
Авиарейс из Минска в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге возвращается обратно. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минск, пишет «Зеркало».
По данным Flightradar видно, что самолет описал пару кругов в небе над Псковской областью, после чего развернулся обратно в Минск.
«Пулково» временно не принимает из-за погодных условий», — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.
Там сообщили, что на борту пассажирского самолета, который возвращается в Минск более 90 пассажиров.
«Дальнейшие вопросы с рейсом, который вернулся на полпути к Пулково, будет решать компания «Белавиа», — отметили в аэропорту.
Как следует из данных табло вылета минского аэропорта, рейс B2941, выполняемый на самолете Embraer 195, вылетел из Минск в 08.17, в 08.33 пресс-служба аэропорта «Пулково» сообщила, что прием и отправка воздушных судов приостановлена для очистки взлетно-посадочных полос от снега, предварительное время возобновления — после 09.15.
В 09.14 приостановку приема и отправки рейсов продлили. «Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», — уточнили в воздушной гавани Санкт-Петербурга.