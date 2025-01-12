Bloomberg: По Путину нанесен большой удар 3 12.01.2025, 12:23

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Cанкции Вашингтона оказались действеннее, чем ограничения Лондона и Брюсселя.

В последние дни каденции Байдена США ввели самые масштабные санкции против нефтяной промышленности России.

Санкции, объявленные 10 января, коснулись более 400 физических лиц и организаций, в частности крупных нефтяных компаний, страховых фирм и «Росатома». Если эти меры останутся в силе при Трампе, то у них больше шансов нарушить российский экспорт нефти, чем все, что было сделано до сих пор любым западным государством, пишет Bloomberg.

Чем санкции от Байдена угрожают России

Издание отмечает, что введение санкций в отношении компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» является наиболее прямым и мощным шагом, сделанным Вашингтоном. В 2024 году эти две компании отправляли морем около 970 000 баррелей нефти в день. Тот факт, что они теперь подсанкционные, вызовет беспокойство у нефтеперерабатывающих заводов в Индии, а также в государственных компаниях в Китае. Поставки этих компаний составляют почти 30% морского экспорта России. Очевидно, что они не будут полностью прекращены, но тот факт, что они санкционные, вместе с другими объявленными мерами означает, что срыва нельзя исключать.

Под жесткие ограничения попали еще около 160 отдельных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Всего под санкциями – 270 таких судов. Это вдвое больше, чем весь список судов, на которые до сих пор были нацелены США, Великобритания и Евросоюз.

Журналисты подчеркивают, что санкции Вашингтона оказались действеннее, чем ограничения Лондона и Брюсселя. Это говорит о том, что азиатские покупатели опасаются нарушать меры США.

Так, например, ранее в список было внесено 39 танкеров, которые перевозили российскую нефть с октября 2023 года. С момента попадания под санкции 33 из них не смогли принять участие в перевозках грузов.

«Это более высокий уровень противодействия теневому флоту, чем при аналогичных мерах, введенных Великобританией или Европейским Союзом, и за более чем вдвое больший период времени, поскольку первые санкции, введенные любой из этих юрисдикций, появились только в июне 2024 года», – отмечает издание.

Новые меры включают санкции против целого флота челночных танкеров, используемых для перевозки нефти из ключевых проектов в арктическом и тихоокеанском регионах России.

Челночные танкеры, работающие в Тихом океане, перевозят российскую нефть в Китай, и новые санкции могут усложнить эту торговлю, потенциально требуя переброски грузов с одного танкера на другой перед доставкой.

США также ударили по непрозрачным трейдерам, которые хотят поставлять и продавать российскую нефть. Многие из этих торговых компаний были созданы только после начала войны против Украины. Действия против нынешних нефтетрейдеров приведут к кратковременным сбоям. Впрочем, вероятно, многие из них снова появится под другими именами.

Санкции в отношении двух крупнейших российских поставщиков услуг по страхованию защиты и возмещению убытков для нефтяных танкеров – «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования» – могут не оказать существенного влияния на потоки.

Однако запрет на предоставление страховых услуг этими двумя компаниями может фактически вытеснить некоторые танкеры, включая российские, с основных страховых рынков. По крайней мере временно.

Санкции также требуют от нефтесервисных компаний США прекратить работу в России до 27 февраля. По крайней мере две американские глобальные компании-провайдеры продолжали работать в стране даже после полномасштабного нападения на Украину.

Любое влияние на российскую нефтедобычу, вероятнее всего, будет ощущаться только в долгосрочной перспективе и в наибольшей степени на новых проектах. В результате может замедлиться освоение Россией арктических запасов, а также разработка шельфовых месторождений.

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